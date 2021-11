Affäre Peng: „Ich habe mich nur zu Hause ausgeruht“

Der Staatssender CGTN hat ein angebliches E-Mail der vermissten Tennisspielerin Peng Shuai veröffentlicht. Es ist ein verstörendes Dokument.

Wer das angebliche E-Mail der vermissten Tennisspielerin Peng Shuai durchliest, dem läuft es eiskalt den Rücken herunter. Am Mittwochabend präsentierte Chinas englischsprachiger Propagandasender CGTN das verstörende Textdokument, das seine beabsichtigte Wirkung offensichtlich verfehlt: Niemand wird nach der Lektüre denken, dass sich Peng derzeit in Sicherheit befindet.

„Ich werde weder vermisst noch befinde ich mich in Gefahr“, heißt es in dem E-Mail, das an den Leiter der Damentennis-Organisation WTA gerichtet sein soll: „Ich habe mich nur zu Hause ausgeruht, alles ist in Ordnung“.