Nach Vorstößen: Wäre eine Impfpflicht möglich?

Strafen gegen Leute, die sich nicht immunisieren lassen, wären rechtlich denkbar. Aus der ÖVP gibt es auch verstärkt Stimmen dafür.

So absurd können Fake News gar nicht sein, als dass sie nicht von Leuten geglaubt und geteilt werden würden. Wer jetzt an einer Onlinestudie zum Thema, wie gesund man als Ungeimpfter sei, teilnehme, werde die nächsten fünf Jahre von einer Impfpflicht befreit, heißt es in einem dieser Tage via Facebook verbreiteten Aufruf.

Rechtlich wären aber ganz andere Faktoren bei einer Impfpflicht ausschlaggebend. Und auch politisch stellen sich Fragen, hat die Bundesregierung doch bisher eine generelle Impfpflicht gegen Corona ausgeschlossen. Doch diese Beteuerungen könnten sich in Anbetracht der aktuellen Situation ebenfalls als falsch herausstellen. Wortmeldungen von ÖVP-Politikern – von Graz bis Dubai – deuten darauf hin, dass tatsächlich eine Kehrtwende bevorstehen könnte. Aber wie könnte eine Impfpflicht aussehen?