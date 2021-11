Oswald Wiener: Er schrieb so wagemutig, wie er lebte

Oswald Wiener 2012 bei der Veranstaltung 'Attersee und seine Freunde' in Wien.

Oswald Wiener experimentierte mit Sprache, mit Maschinen und mit seinem Leben: Einer der wichtigsten Autoren der österreichischen Avantgarde ist tot.

Ein Vortrag über künstliche Intelligenz, begleitet von Künstlern, die ihre Notdurft verrichten, das alles in einem Hörsaal: Als „Uni-Ferkelei“ ging diese Aktion vom 7. Juni 1968 an der Wiener Universität in die österreichische Avantgarde-Geschichte ein, zugleich als einer der Höhepunkte der Studentenbewegung. Beteiligt war Oswald Wiener, der die Rolle des Vortragenden einnahm – über eines seiner großen, auch literarisch ausgelebten Interessensgebiete. Seine Freunde Günter Brus und Otto Muehl übernahmen den etwas weniger appetitlichen Part.