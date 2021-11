In Salzburg und Oberösterreich gelten bald Ausgangsbeschränkungen für alle. Aber auch im Rest Österreichs sollen schärfere Regeln gelten. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen dazu, welche es sein müssen.

Dieses Mal soll die Entscheidung nicht im Bundeskanzleramt gefällt werden. Günther Platter (ÖVP) lädt als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz die Amtskollegen in seine Heimat ein: Am Freitagvormittag werden die Landeshauptleute am Tiroler Achensee zusammenkommen. Sie wollen weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie besprechen – von regionalen Lockdowns bis hin zu bundesweiten Verschärfungen. Dafür reisen auch zwei zusätzliche Gäste aus Wien an: Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Am Vortag, dem Donnerstag, gab es schon wieder einen Rekord: 15.145 Neuinfektionen wurden gemeldet. Seit Beginn der Pandemie haben sich nun mehr als eine Million Menschen in Österreich infiziert. Nur wie man darauf reagieren soll, sieht man in den Ländern, in der Regierung und auch in der ÖVP zum Teil sehr unterschiedlich.