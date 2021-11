Das Erfolgsmodell Chile steht vor dem Kollaps

Bei der Präsidentenwahl am Sonntag haben Kandidaten am linken und rechten Rand die besten Aussichten. Die Mitte löst sich auf.

Was lang als größte Erfolgsgeschichte Lateinamerikas galt, steht nun an einem Scheideweg. Chile, das Andenland, dessen Volkswirtschaft von 1990 bis 2018 stetig gewachsen war, könnte bald einen Präsidenten bekommen, der einen radikalen Kurswechsel vollziehen will. Unter den sieben Kandidaten, die am Sonntag für die Präsidentschaft kandidieren, sind zwei prononcierte Linke sowie zwei rechte Hardliner.