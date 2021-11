Spitäler: Wann gerät Wien an seine Grenzen?

In Oberösterreich und Salzburg wurde ein Lockdown für alle angekündigt. Die Situation in den Spitälern ist teilweise dramatisch und die Zahl der Neuinfektionen steigt ständig an. Hat Wien als bevölkerungsreichstes Bundesland auch bald seine Grenzen erreicht? Und was passiert dann? Chronik-Redakteur Martin Stuhlpfarrer spricht im Podcast über geschlossene Stationen und Hilfeansuchen aus den Ländern.

Schnitt: Georg Gfrerer

Gastgeberin/Host: Anna Wallner.

Audio und Produktion: Georg Gfrerer/Aaron Olsacher/ www.audio-funnel.com.

Grafik: David Jablonski.