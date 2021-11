Was steckt hinter Wiens Corona-Alleingang?

Wien ist in der Pandemie immer einen eigenen Weg gegangen. Hat sich der Alleingang ausgezahlt? Manche Punkte sprechen dafür. Aber es gibt auch große Probleme.

In ganz Österreich steigen die Corona-zahlen enorm. In Salzburg und Oberösterreich eskaliert die Lage: Am Donnerstag wurde bekannt, dass beide Länder in den Lockdown gehen – falls nicht ohnehin ein bundesweiter Lockdown kommt. Und Wien? Aus der Bundeshauptstadt mit ihren fast zwei Millionen Einwohnern, die großteils auf engem Raum zusammenleben, ist derzeit wenig zu hören. Das eröffnet sieben Fragen:

1 Wie ist die Corona-Situation tatsächlich in der Stadt Wien?