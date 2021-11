Regierungserklärung um 10:15 Uhr: Vierter Lockdown für ganz Österreich

Live

Seit Donnerstag beraten die Landeshauptleute in Tirol, am Achensee, über neue Maßnahmen. Nun steht offenbar fest: Ab Montag fährt das gesamte Land erneut herunter. Eine Impfpflicht scheint ebenfalls fix. Statt auf Prämien scheint man sich auf Verwaltungsstrafen geeinigt zu haben. Mit Livestream.

Seit Donnerstagabend liefen die Beratungen zwischen Bundeskanzler Alexander Schallenberg, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und den Landeshauptleuten am Achensee - die Entscheidung fiel in der Nacht: Dem gesamten Land wird ein Lockdown verordnet, mit den bereits bekannten Maßnahmen aus den vorherigen Lockdowns. Heftig diskutiert wurde das weitere Vorgehen in den Schulen. Wobei sich hier ebenfalls ein bundesweiter Lockdown bzw. Distance Learning abzeichnet. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) sprach sich bis zuletzt für ein Offenhalten der Schulen aus. Vor Ort wird es nur noch Betreuung geben. Fix scheint auch die allgemeine Impfpflicht, die im Vorfeld vom steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhofer (ÖVP) gefordert wurde. Die Maßnahmen werden um 10:15 Uhr bei einer Pressekonferenz verkündet.

