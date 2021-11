Apples Auto soll bereits 2025 kommen

(c) REUTERS (GONZALO FUENTES)

Prangt das Apple-Logo bald auf einer Kühlerhaube? Der US-Konzern plant offenbar, selbst ein selbstfahrendes E-Auto bereits 2025 auf den Markt zu bringen.

Das Prestigeprojekt Apples, ein eigenes Auto zu entwickeln, nimmt an Fahrt auf: Der US-Konzern forciert einem Medienbericht zufolge seine Pläne zur Entwicklung eines E-Autos. Das Vorhaben konzentriere sich nun verstärkt auf ein komplett selbstfahrendes Fahrzeug, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Ein Marktdebüt sei bereits für das Jahr 2025 angestrebt.

Von Apple war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen. Der Konzern gibt sich gerne bedeckt, vor allem, wenn es um dieses Projekt geht. Als iCar oder unter dem Codenamen „Projekt Titan“ bekannt, gab es bisher viele Aufs und Abs in der Entwicklung. Im Frühjahr hieß es, Apple sei auf Partnersuche in der Automobilbranche. Marken wie Hyundai und Kia wurden genannt, später fiel der Name Toyota.

Maßgeblich für das Projekt verantwortlich ist Kevin Lynch, der zuvor die Entwicklung der Apple Watch betreute. Sein Ziel soll sein, ein tatsächlich selbstfahrendes Auto herzustellen - und nicht eines, dass man zwar „selbstfahrend“ nennt, das aber eigentlich nur über ein Fahrerassistenzsystem verfügt.

(Reuters/Red.)