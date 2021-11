"Pandem-O-Mat": Online-Test bestimmt Pandemie-Typen

Die Diakonie Deutschland hat eine erste Langzeitstudie zum Lebensgefühl während der Pandemie erstellt. Acht verschiedene Umgangsformen mit Lockdowns und Einschränkungen konnten evaluiert werden.

Erschöpft, zuversichtlich oder wütend - Reaktionen auf die andauernde Pandemie gibt es viele. Während die einen gut mit Lockdowns zurechtkommen und die gewonnene Zeit zum Bananenbrot-Backen und Reflektieren nutzen, leiden die anderen unter Isolation und Einschränkungen. Eine neue Langzeitstudie gibt diesen unterschiedlichen Personae nun Namen. Achtsame, Ausgebrannte, Denker, Empörte, Erschöpfte, Genügsame, Mitmacher und Zuversichtliche konnten als unterschiedliche Typen ausgemacht werden.

Die Pandemie mutet unterschiedlich viel zu

Anhand unterschiedlicher Fragen hat die deutsche Diakonie in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche Deutschland und anderen theologischen Organisationen ermittelt, wie die Studienteilnehmer zu Themen wie Social Distancing, Glaube oder Solidarität stehen. Fünfzig Personen aus einem Querschnitt der deutschen Bevölkerung wurden über einen Zeitraum von einem Jahr bei ihrem Umgang mit Corona begleitet. Dabei konnte festgestellt werden, dass Menschen sehr unterschiedlich mit der globalen Krise umgehen. Wie gut die Befragten mit der andauernden Ungewissheit zurechtkommen, hängt maßgeblich von Geisteshaltungen und intrinsischen Werten ab, die der innersten Überzeugung entspringen, so die Ergebnisse der Befragung. Äußere Einflüsse wie die Unterstützung durch Angehörige, Freunde oder Vereine sind aber auch nicht unwesentlich.

Im Großen und Ganzen können die Verhaltensweisen während der Pandemie laut Studie in drei unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden. Vereinfacht gesagt gibt es jene, die versuchen, das Positive zu sehen, jene, die verzweifeln und resignieren und jene, die die Gesellschaft mitgestalten wollen. Während die Zuversichtlichen und die Mitmacher einfach optimistisch eingestellt sind, wollen die Denker und die Empörten auch aktiv etwas an ihrer Situation verändern. Die Ausgebrannten und die Erschöpften sind der Pandemie schlichtweg überdrüssig. Die Empörten wiederum sind zwar keine Corona-Leugner, denken aber altruistisch und setzen sich für Gerechtigkeit in der Gesellschaft ein. In der Einleitung der Studie werden diese Unterschiede noch einmal verdeutlicht: „Die Pandemie hat allen viel zugemutet, allerdings nicht in derselben Weise.“

„Die Seele ist verwirrt"

Die gravierenden Unterschiede im Umgang mit der Pandemie zeigen sich auch in den Zitaten der Befragten. Sie verdeutlichen noch einmal, wie unterschiedlich die Deutschen mit der Lebensumstellung durch Corona umgegangen sind. Eine Person etwa gefällt das Homeoffice: „Das Schöne ist, ich muss nicht mehr von Meeting zu Meeting hetzen. Ich sitze vor meinem Computer und kann zwischendurch Luft holen und mir einen Kaffee machen.“ Wieder andere können mit der fehlenden Struktur nicht umgehen: „Ich bin morgens wach geworden, hatte nichts zu tun. Habe zum Handy gegriffen und lag dann drei bis vier Stunden nur im Bett und war auf Instagram. Du bist komplett emotional durcheinander. Deine Seele ist verwirrt“, sagt ein Studienteilnehmer.

Mithilfe eines Onlinetests können Interessierte nun herausfinden, welchem der acht Typen sie selbst entsprechen. Der „Pandem-O-Mat“ versucht in Anlehnung an die Studie, das Verhalten während der Pandemie in unterschiedliche Kategorien einzuteilen. Zu wissen, welchem der verschiedenen Personae das eigene Verhalten entspricht, könnte im Umgang mit der Pandemie hilfreich sein und neue Blickwinkel eröffnen.

(vahe)