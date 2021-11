Chefin der niederösterreichischen Grünen positiv auf Corona getestet

Weil Helga Krismer Mittwoch und Donnerstag an der Landtags-Budgetsitzung teilnahm, wurden die Klubs und Fraktionen informiert.

Helga Krismer, Landessprecherin und Fraktionsobfrau der niederösterreichischen Grünen, ist mit dem Coronavirus infiziert. Sie hat milde Symptome - wie eine "starke Verkühlung", teilte die Politikerin via Facebook mit. Krismer wurde Donnerstagfrüh getestet und erhielt das positive Ergebnis am Freitag, hieß es von der Partei. Weil die Grüne Mittwoch und Donnerstag an der Landtags-Budgetsitzung teilnahm, wurden laut Landtagsdirektion die Klubs und Fraktionen informiert.

Krismer ist gegen Covid-19 geimpft. "Leider hat es mich doch rund um dritten Stich noch erwischt", teilte die Grüne auf Facebook mit. Laut Landtagsdirektion handelt es sich um den ersten Corona-Fall rund um eine Landtagssitzung. Zwischen den Mandataren sei ausreichend Abstand eingehalten worden, hieß es. Der Landtag besteht aus 56 Abgeordneten. Krismer trug während der Sitzung - außer am Rednerpult - eine FFP2-Maske.

(APA)