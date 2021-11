ÖBB-Fahrplan bleibt trotz Lockdown aufrecht

Die Bundesbahnen garantieren "eine sichere Mobilität für Menschen, die unterwegs sein müssen". Auch der Gütertransport werde "selbstverständlich am Laufen gehalten".

Die ÖBB haben heute betont, dass der Fahrplan auch im Corona-Lockdown aufrecht erhalten bleibt. Die Bundesbahnen garantieren "eine sichere Mobilität für Menschen, die unterwegs sein müssen". Auch der (internationale) Gütertransport werde "selbstverständlich am Laufen gehalten".

"Insgesamt sind täglich über 1000 Reinigungskräfte an Bahnhöfen und in Zügen für die Oberflächenreinigung im Einsatz. Mehr als 100.000 Reinigungen finden pro Monat statt. Österreichweit kümmern sich über 800 Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter sowie Service- und Kontrollteams und 500 Security-Mitarbeiter um die Einhaltung der Maßnahmen. Eindeutige Studien belegen, dass das Tragen von FFP2-Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln dazu beiträgt, dass Bahn- und Busfahren kein erhöhtes Ansteckungsrisiko bringt", so Bahnchef Andreas Matthä am Freitag in einer Aussendung.

