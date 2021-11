Geister, die der Sport nie gerufen hat

Der vierte Lockdown beschert Österreichs Breitensport erneut Stillstand und Unmut. Spitzensport findet ohne Fans statt, das Schweigen des Sportministers irritiert. Hans Niessl poltert.

Wien. Es kam, wie es offenbar kommen musste und irgendwie erinnert die Performance der österreichischen Bundesregierung zusehends an einen Absteiger in der Fußball-Bundesliga. Auftritt und Ergebnisse stimmen nicht mehr überein, Finesse und Technik verblassen zusehends im größer werdenden Druck. Vor allem: die essenziellen Probleme, die durch den nunmehr vierten Lockdown im österreichischen Sport entstehen, werden übersehen.



Der Breitensport, immerhin 15.000 Vereine stark, kommt abermals zum Stillstand. Hatten sich gerade Verbände, Vereine und Sport Austria erst arrangiert um neue Maßnahmen für Mitgliedschaften und Bewegungs-Initiativen zu setzen, um Kinder und Jugendliche, die durch Pandemie und vorangegangene Aussperrungen ihren Klubs den Rücken zugekehrt hatten, zurückzugewinnen, so sind all diese Ansätze mit einem Wimpernschlag wieder abgehakt. Amateur- und Nachwuchssport findet einfach nicht mehr statt, zumindest die nächsten zwanzig Tage nicht. Und dann?