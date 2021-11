Faßmann: "Schulen bleiben offen für alle, die es brauchen"

Unterschiedlichen Aussagen zur weiteren Vorgehensweise in den Schulen sorgen für Irritation. Bildungsminister Faßmann stellte klar: Die Schulen bleiben offen, es gibt aber keine Präsenzpflicht.

Ab Montag wird das öffentliche Leben in Österreich wieder weitgehend heruntergefahren. Und wie wird in den Schulen weiter vorgegangen? In dieser Frage war man sich bis zuletzt bekanntlich nicht ganz einig.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bekräftige am Freitag in einer Pressekonferenz, dass die Schulen offen bleiben werden. Allerdings nur für jene, „die es brauchen“. Schüler dürften ohne ärztliches Attest von der Schule fernbleiben: "Wir entdichten damit den Klassenbetrieb“, so Faßmann.

Der Schulbetrieb wird also weiterhin im Präsenzunterricht geführt. Es werde keinen flächendeckenden Fernunterricht geben. Es besteht aber keine Präsenzpflicht. Er trete weiterhin für eine „grundsätzlich offene Schule“ ein, so Faßmann, weil die Begegnungen in diesem Alter von enormer Bedeutung seien. Aber Eltern, die ihre Kinder zuhause lassen könnten, sollten dies auch tun, so Faßmann. Ihnen wolle er die Entscheidung überlassen, die Kinder in die Schule zu schicken oder nicht. Man schiebe damit nicht die Verantwortung ab, so Faßmann, respektiere aber die Einschätzung der Eltern.

Für Kinder, die zuhause bleiben, solle der Unterricht „simuliert“ werden, so Faßmann. Auch sie sollen am Montag in der Früh mit der ersten Stunde beginnen. Entweder live zugeschaltet, „also synchron“, erläuterte Faßmann, oder „asynchron, also verspätet“ etwa über sogenannte „Lernpakete“ oder über Lernplattformen, wo das Unterrichtsmaterial von Lehrern zur Verfügung gestellt werde. Lehrer sollen aber nicht vor die Herausforderung gestellt werden, einen Hybridunterricht einzuführen, so Faßmann. Sie sollen nicht unterrichten und gleichzeitig überprüfen müssen, was die Schüler zuhause täten. Außerdem dürfte es zu keinen Nachteilen für jene kommen, die die technischen Voraussetzungen nicht erfüllen könnten.

Für Kinder, die in die Schule kämen, werde die Maskenpflicht ausgedehnt, aber man müsse auch „auf regelmäßige Maskenpausen achten.“ Bis zum Ende dieses Lockdowns wird getestet – das betrifft auch die Geimpften. Hierfür wird die Testfrequenz erhöht. [>>> Mehr dazu] Schularbeiten und Tests sollen in dieser Zeit nicht stattfinden. Zu einer „prüfungsintensiven Phase" nach dem Lockdown dürfe es aber nicht kommen, so der Bildungsminister. Hierfür bedürfe es kreativer Lösungen.