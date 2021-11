Tausende Menschen sind zu den Demos gegen die Corona-Maßnahmen in Wien gekommen. Mobilisiert hatten nicht nur FPÖ und Heinz-Christian Strache, sondern auch bekannte Rechtsextreme.

Zwei Tage vor Inkrafttreten des vierten Lockdowns für ganz Österreich haben Maßnahmengegner zu Protesten in der Wiener Innenstadt aufgerufen. Es könnten die größten Demonstrationen seit dem Frühjahr werden; die Stadt werden sie „lahmlegen“, kündigten die Teilnehmer im Vorfeld an. Kurz vor 12 Uhr war zunächst noch nicht viel los am Heldenplatz. Der Platz vor der Bühne, die die Initiative „Fairdenken“ vor der Hofburg aufgestellt hat, hat sich noch nicht gefüllt. Lange Transparente auf dem Boden zeigen aber deutlich, worum es heute geht: „Nieder mit dem Coronafaschismus“ und „Schützt unsere Kinder“ steht dort neben Bildern von Ex-Kanzler Kurz oder Gesundheitsminister Mückstein - als Sündenböcke dargestellt. Auf der Stirn von Kleinkindern prangt ein Barcode.

Die Presse/Teresa Wirth

Vor dem Heldentor hat Heinz Christian Strache sein Zelt aufgebaut, eines seiner Wahlkampflieder tönt aus den Lautsprechern, er selbst ist noch nicht zu sehen.

Ein paar hundert Meter weiter vor dem Museumsquartier steht die noch größere Bühne der FPÖ. Auch hier haben sich, wie an vielen anderen Plätzen der Stadt, Gruppen von Demonstranten versammelt. Sie sind gut zu erkennen: Wer kein Transparent mitgebracht hat, schwingt eine rot-weiß-rote Flagge. Auch Jacken mit dem Reichsadler am Rücken sieht man heute häufig. Sie alle haben aber ein Ziel: den Heldenplatz. Nach einer großen Kundgebung soll von dort aus in einem großen Marsch über den Ring gezogen werden.

Die Ruhe vor dem Sturm

Es wird voller. Bald schon tummeln sich am Heldenplatz Menschen, die ihrem Ärger Luft machen wollen. Auf der Bühne wird daran erinnert, die Masken zu tragen, sie ist heute vorgeschrieben. Etwa die Hälfte der Leute hält sich daran. Die Polizei prüft indes stichprobenartig mitgebrachte Atteste, die von der Maskenpflicht befreien.

Die Stimmung ist ausgelassen, im Takt wird zum Beat einer Trommlertruppe geklatscht. Es werden Selfies gemacht und mit Transparenten posiert. „Impfzwang Pfui“, „Freiheit“, „Menschenwürde“ sind beliebte Schlagwörter. Zahlreiche Menschen sind extra aus den Bundesländern angereist sind, sie schwingen ihre Landesflaggen, auch ganze Gruppen aus Polen und Italien sind zu sehen.

(c) APA/FLORIAN WIESER (FLORIAN WIESER)

Jubel bricht unter der Menge aus, als eine Gruppe, offenbar Polizisten in Zivil, durch das Heldentor marschieren. „Es reicht! Polizisten für Freiheitsrechte“ steht in großen Buchstaben auf dem Transparent. Weniger gut kommt die sich in regelmäßigen Abständen wiederholende Durchsage aus dem Polizeiwagen an, die auf die Maskenpflicht aufmerksam macht. Mit Pfiffen, Tröten und Buhrufen wird sie übertönt. Dennoch verläuft die Kundgebung bisher ruhig. Die zahlreichen anwesenden Polizeibeamten werden toleriert.

Samstagvormittag, die Demonstrierenden bringen sich in Stellung. Die Presse/Teresa Wirth

Auf dem Platz zwischen Heldentor und Maria-Theresien-Platz hat sich eine fast genauso große Menge versammelt. Heinz-Christian Strache ist mittlerweile da, er begrüßt Martin Rutter als Redner, eines der prominentesten Gesichter der Anti-Maßnahmen-Szene. „Wir werden nicht weichen! “ ruft er. „Ich sage euch eins: der heutige Tag in Wien ist der Gamechanger!“ Die Menge jubelt und skandiert kurz darauf: „Widerstand! Widerstand!"

Die Stimmung ist nun aufgeheizter. Die Polizei wurde angegriffen, einige Gegenstände geworfen. Kurz darauf ist die Wega vor Ort. Die Menge, die sich immer noch vergrößert, macht sich bereit zum Marsch um den Ring. Im Zug sind auch bekannte extreme Rechte, Neonazis zu entdecken. Man marschiert gegen die Fahrtrichtung.

Bis zu 15.000 Maßnahmengegner erwartet

Dass es eine größere Demo wird, war schon in den Tagen davor klar. Der am Freitag angekündigte Lockdown und die kommende Impfpflicht hat den Corona-Maßnahmengegnern dann noch ordentlich Zündstoff geliefert. „Es reicht“, „Die oder Wir“, „Jetzt oder nie“ waren die Parolen, die am Freitag in den einschlägigen Telegram-Gruppen - über diese Kanäle wird hauptsächlich mobilisiert - fast mantrahaft wiederholt wurden. Man werde die Stadt „lahmlegen“, kündigten die Organisatoren an. Zahlreiche haben mit ihrer Unterschrift ihre Unterstützung kundgetan.

Am Vormittag war noch nicht ganz so viel los am Heldenplatz. Aber das wird sich bald ändern. Die Presse/Teresa Wirth

Gleich mehrere Kundgebungen und Märsche sind angekündigt, zu denen insgesamt etwa 10.000 Teilnehmer erwartet wurden. Es könnten aber durchaus mehr werden: Die Regierung habe mit Lockdown und Impfpflicht „die schlimmsten Befürchtungen" der Corona-Protestszene wahrgemacht und „ihnen damit den denkbar effektivsten Mobilisierungsboost verliehen“, schrieb der Rechtsextremismus-Experten Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands auf Twitter. Auch die Polizei sprach von einem „hohen Mobilisierungsgrad."

Die Kundgebungen

Die FPÖ hat den Behörden zufolge Kundgebungen auf der Jesuitenwiese im Prater sowie auf dem Platz der Menschenrechte beim Museumsquartier angemeldet. Eine weitere Kundgebung mit anschließendem Marsch um den Ring soll es am Heldenplatz geben. Beide sollen um etwa 12 Uhr starten.

Wie viele Demos und Kundgebungen es am Samstag wirklich in der Bundeshauptstadt geben wird, war unklar. Laufend kamen am Freitag Anmeldungen hinzu, Demo-Organisatoren versuchten durch die "bereits bekannte Taktik von Mehrfach-Anmeldungen" das Einschreiten zu erschweren und die Einsatzkräfte an mehreren Orten zu binden, so ein Polizeisprecher. Ein kleiner Teil der Kundgebungen wurde untersagt, weil die entsprechenden Veranstalter schon zuvor Demos organisiert hatten, bei denen die Corona-Bestimmungen verstoßen wurde.

Teresa Wirth

Die Mobilisierer

Vor allem jene Anmeldungen vom Martin Rutter wurden untersagt. Der ehemalige Kärntner Landtagsabgeordnete, der wegen seines starken Rechtsdralls aus dem Team Stronach bzw. Kärnten ausgeschlossen worden war, kündigte jedoch an, auch unangemeldet für „massive Proteste“ zu sorgen.

Neben der FPÖ, deren Obman Herbert Kickl aufgrund seiner Corona-Erkrankung der Demo fernbleibt, rief auch Heinz-Christian Strache zur Teilnahme auf. Die Partei MFG lud zu einer Kundgebung am Schwarzenbergplatz auf. Auch der bekannte Gründer der Identitären Martin Sellner mobilisierte zum Protest, erwartet werden aber außerdem einschlägige Rechtsextreme und Hooligans.

Protestcamp im Stadtpark, wo ein Teil Protestierender übernachtet hat. Die Presse/Teresa Wirth

Unterstützung kam auch aus dem Ausland: Der Popmusiker Xavier Naidoo rief zur Teilnahme auf. Der Deutsche fällt schon seit längerer Zeit mit rechtsextremen Ideen und Verschwörungstheorie auf.

Diverse Medien berichten gar von Kriegsrhetorik. So sei in einem anonymen E-Mail von „bewaffnetem Widerstand“ gegen den „Corona-Wahnsinn“ die Rede. „Tod oder Freiheit“, wird darin skandiert, das „freie Volk“ werde am Samstag „die Coronadiktatur“ beenden. Auch Morddrohungen gegen Politiker sollen darin gerichtet worden sein, konkret gegen Bundeskanzler Schallenberg und Gesundheitsminister Mückstein. Gegen den Absender werde bereits ermittelt, wie der „Standard“ aus dem Innenministerium erfahren haben will.

Die Polizei

Mehr als 1300 Polizisten werden im Einsatz sein, die aus Wien und anderen Bundesländern kommandiert wurden. Dazu kommen Beamte der Landeskriminalämter und des Verfassungsschutzes in zivil.

Trotz des Lockdowns für Ungeimpfte haben auch Personen zu Versammlungen Zugang, die über keinen 2G-Nachweis verfügen. Die Versammlungsfreiheit steht als Grundrecht im Verfassungsrang. Dennoch gelten bestimmte Vorschriften: Zwar keine Abstandsregeln, wohl aber die Verpflichtung FFP2-Masken zu tragen.

Die Polizeibeamten werden dies kontrollieren und Übertretungen auch ahnden, hieß es im Vorfeld. Angesichts der zu erwartenden Zahl der Teilnehmer ist wohl davon auszugehen, dass die Beamten im Sinne der Verhältnismäßigkeit davon Abstand nehmen werden, allzu energisch einzuschreiten, um Tumulte zu vermeiden. Speziell kontrolliert werden jedenfalls auch Reisebusse, in denen die 2G-Regel (genesen oder geimpft) gilt.

Juden in Wien gewarnt

Die Isrealitische Kultusgemeinde Wien (IKG) verschickte im Vorfeld der Demonstration einen Sicherheitshinweis. Die Versammlungen würden ein gewisses Gefahrenpotential bergen, informierte die IKG ihre Mitglieder. Es ist nicht das erste Mal, dass Juden in Wien vor den Demos der Maßnahmengegner gewarnt werden. Vorkehrungen zum Schutz der jüdischen Einrichtungen durch die Behörden würden ebenfalls getroffen, ließ die IKG wissen.