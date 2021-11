Als über Nacht ein Lockdown und die Impfpflicht beschlossen wurden

Über Nacht änderte die Bundes-ÖVP am Tiroler Achensee ihre Position. Auch Geimpfte müssen nun zu Hause bleiben. Die radikalste Maßnahme kostete aber alle Anwesenden Überwindung: eine generelle Impfpflicht.

Rechtlich bindend war es natürlich nicht. Es sollte eher eine symbolische Verpflichtung zeigen: Als die Teilnehmer der Landeshauptleutekonferenz Freitagfrüh am Tiroler Achensee ihre Einigung auf Papier festhielten, setzten sie am Ende des Blatts ihre Unterschrift dazu. Alle neun Bundesländer, alle drei vertretenen Parteien unterstützen diese Maßnahmen, sollte es bedeuten. Es sind auch weitreichende Verschärfungen, die Bund und Länder umsetzen wollen. Schon in der Nacht auf Freitag fiel der wichtigste Entschluss: Zuerst kommt ein Lockdown für alle. Dann wird eine allgemeine Impfpflicht folgen. Am nächsten Morgen mussten die Verantwortlichen der Bevölkerung mitteilen, was einige von ihnen bisher dezidiert ausgeschlossen hatten.