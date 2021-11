Biozide in Farben und Kosmetika auf ein Minimum reduzieren

Ein Start-up aus Niederösterreich hat ein Monitoring-System entwickelt, um den Einsatz keimabtötender Chemikalien in der Industrie zu beschränken. Künstliche Intelligenz soll dabei helfen, die Umwelt weniger mit diesen Stoffen zu belasten.

Biozide, also keimabtötende Chemikalien, sind fast überall enthalten – auch dort, wo man sie nicht unbedingt vermutet, beispielsweise in Kosmetika. Für den Menschen sind sie unbedenklich und verhindern einen Befall der Ware mit Bakterien oder Pilzen. Deswegen ist der weltweite Biozid-Markt auch riesengroß. Auf rund zehn Milliarden Dollar beziffert ihn Gerald Krätschmer. Er ist einer der Gründer des Start-ups „C-Square Bioscience“ aus Tulln (Niederösterreich) und hat gemeinsam mit seinem Team ein automatisiertes System zum Monitoring des mikrobiellen Befalls von Industrieerzeugnissen sowie eine mit künstlicher Intelligenz arbeitende Algorithmik entwickelt. Der Hintergrund: Rückstände der Chemikalien, die von den Unternehmen im Kampf gegen die Keime eingesetzt werden, belasten das Abwasser, werden auch in Kläranlagen nicht zur Gänze ausgefiltert und gelangen so in den weiteren Ökokreislauf.



Das Monitoring soll dazu beitragen, die Menge der eingesetzten Biozide zu reduzieren, das Ökosystem zu entlasten und die Industrie umweltfreundlicher zu machen. „Biozide benötigt man in der Industrie überall dort, wo wässrige Prozessmedien zum Einsatz kommen“, erklärt Krätschmer. Allein die Papierindustrie benötigt jährlich rund 7000 Tonnen dieser Wirkstoffe, auch bei der Erzeugung von Farben, Lacken oder Kühlschmierstoffen, also in der Motoren- und Maschinenproduktion, sowie bei der Herstellung von Kosmetika kommen große Mengen zum Einsatz.