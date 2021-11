15.297 Corona-Neuinfektionen und 42 Tote in Österreich

In Österreichs Spitälern werden 2881 Infizierte behandelt. Auf der anderen Seite wurden am Freitag 117.536 Impfungen durchgeführt. Das liegt deutlich über dem Sieben-Tages-Schnitt. Indes schnellt die Inzidenz bei Kindern in die Höhe.

Zwei Tage vor dem 20-tägigen Lockdown ab Montag hat es wieder mehr als 15.000 neue Fälle gegeben. Innen- und Gesundheitsministerium meldeten am Samstag 15.297 neue Fälle seit Freitag, außerdem 42 weitere Todesopfer. Im Schnitt gab es in der vergangenen Woche täglich 13.496 neue Fälle. Auf Intensivstationen müssen bereits 524 Schwerkranke behandelt werden, um vier mehr als am Vortag. Österreichweit sind 2881 Infizierte im Spital, um zehn mehr als am Donnerstag.

Innerhalb einer Woche gab es bei den Spitalspatienten ein Plus von 26,2 Prozent, in Summe müssen am Samstag 599 Infizierte mehr als vor einer Woche stationär behandelt werden. Bei den Intensivpatienten beträgt die Steigerung 24, Prozent, 103 Schwerkranke kamen in den vergangenen sieben Tagen hinzu. Im gleichen Zeitraum wurden 304 Todesfälle registriert. Im Schnitt starben in der abgelaufenen Woche täglich 43,4 Menschen. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 11.993 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind bereits 134,3 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben.

Inzidenz bei Kindern in Kärnten steigt rasant

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Sechs- bis 14-Jährigen in Kärnten liegt bereits über 2000. Sie ist somit deutlich höher als jene der Gesamtbevölkerung. Die die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt für Kärnten derzeit bei 1228,9, sagte Landessprecher Gerd Kurath bei einer Pressekonferenz am Samstag. Das ist über dem Bundesschnitt von 1049,9. Sechs Schulen in Kärnten sind komplett geschlossen.

Dazu kommen 62 Schulklassen - die Hälfte davon in Volksschulen - deren Schüler derzeit in Quarantäne sind. Mit Blick auf die hohe Inzidenz bei den Kindern und Jugendlichen bittet das Land alle Eltern, für die es möglich ist, die Kinder ab Montag Zuhause zu lassen. Laut Bildungsdirektion Kärnten wird es wieder Lernpakete geben, in Oberstufen soll der Unterricht gestreamt werden.

Mehr Impfungen

Außerdem gab es am Samstag 144.442 bestätigte aktive Fälle in Österreich, um 5601 mehr als am Vortag. Am Freitag wurden 117.536 Impfungen durchgeführt, das liegt deutlich über dem Sieben-Tages-Schnitt mit 85.939 Immunisierungen täglich. Der Großteil entfiel mit 83.734 auf Drittstiche, einen solchen haben nunmehr 12,3 Prozent der Bevölkerung erhalten. Erstimpfungen gab es am Freitag nur 17.170.

In Wien wurden am Freitag 30.788 Covid-Schutzimpfungen verabreicht, so viele wie noch nie zuvor seit Beginn der Immunisierungen. 5,88 Millionen Österreicher haben einen gültigen Impfschutz, das sind 65,9 Prozent der Gesamtbevölkerung. In der abgelaufenen Woche waren 64.801 hinzugekommen. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6.207.763 Menschen bereits zumindest eine Impfung erhalten.

1.042.571 Österreicher mit Corona infiziert

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 1.042.571 bestätigte Fälle gegeben. Als genesen gelten 886.136 Personen. Die meisten Neuinfektionen seit Freitag meldete wieder Oberösterreich mit 3377, in Niederösterreich waren es 2442. In Wien kamen 1870 weitere Infizierte hinzu, in Kärnten 1764, in Salzburg 1606, in Tirol 1581 und in der Steiermark 1514. In Vorarlberg gab es 788 neue Fälle in 24 Stunden und im Burgenland 355.

Österreichweit wurden in den vergangenen 24 Stunden 582.068 PCR-und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren 413.453 aussagekräftige PCR-Tests, von denen 3,7 Prozent positiv ausfielen. Allerdings melden nicht mehr alle Bundesländer und Labore negative Testergebnisse ein, um einen Zusammenbruch des Epidemiologischen Meldesystems (EMS) zu verhindern.

Bei den Impfraten nach Altersgruppen haben bei den Zwölf- bis 24-Jährigen 57,7 Prozent ein gültiges Impfzertifikat, in der Altersgruppe 25 bis 34 Jahre beträgt die Rate 64,4 Prozent und bei den 35- bis 44-Jährigen 69,4 Prozent. 73,2 Prozent der Personen zwischen 45 und 54 Jahren sind mit Zertifikat nachweisbar gegen Covid-19 geschützt, 81,2 Prozent in der Gruppe 55 bis 64. Die 65-bis 74-Jährigen weisen eine Quote von 85,5 Prozent auf, die 75- bis 84-Jährigen 90,1 Prozent und die Gruppe 85plus 90,4 Prozent. Für Kinder bis elf Jahre, die derzeit lediglich "Off Label" geimpft werden, werden 0,3 Prozent ausgewiesen.

Am höchsten ist die Schutzrate (gültiges Impfzertifikat) im Burgenland mit 72,4 Prozent. In Niederösterreich haben 68,4 Prozent der Bevölkerung einen validen Impfschutz, in der Steiermark 66,2 Prozent. Nach Wien (65,1), Tirol (64,6), Vorarlberg (63,3), Kärnten (62,5) und Salzburg (62,2) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit 61,1 Prozent.

(APA)