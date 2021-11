Mit der „Ruckerlbahn“ auf den Wiener Kahlenberg

Drucken

Hauptbild • Die Kahlenbergbahn um 1910 auf einer Postkarte nach einem Gemälde von E. Baschny, • (c) Sammlung Hubmann / Imagno / picturedesk.com

Vor hundert Jahren fuhr der letzte Personenzug der Zahnradbahn von Wien-Nussdorf auf den Kahlenberg. Damit endete die Geschichte eines beliebten Wochenendvergnügens. Heute entdecken Wiens Jugendliche die Kahlenberghänge wieder für sich.

Der Lockdown ist schuld: Seit dem Frühjahr 2020 eroberten an jedem Wochenende Hunderte Jugendliche, meist Studenten, die idyllischen Hänge oberhalb des Wiener Stadtteils Nussdorf für sich. Sie nahmen den Platz zwischen den Rebstöcken regelrecht in Beschlag. Einige Winzer ermöglichen seither in ihren Weingärten Picknicks und schenken aus. An manchen Sonntagen wirkt das tiefer gelegene, derzeit touristenarme Grinzing im Vergleich zum Treiben am Eichelhofweg, der Kahlenbergerstraße und dem nach Süden schauenden Hang des Nussbergs geradezu menschenleer. Der Boom hat einen Vorläufer in einer Zeit, als der Kahlenberg schon einmal ein begehrtes Ausflugsziel war – durch seine Zahnradbahn.