Gasser springt auf Platz zwei

Snowboard: Snowboarderin Anna Gasser hat sich in ihrem ersten Slopestyle-Weltcup in diesem Winter nur der Australierin Tess Coady geschlagen geben müssen. Mit 78,56 Punkten hatte die Kärntnerin am Samstag in Laax bei der Olympia-Generalprobe allerdings Respektsabstand auf die 21-Jährige, die schon die Qualifikation dominiert hatte und schließlich mit 86,18 Zählern triumphierte. Rang drei im Finale der besten Acht ging an die Deutsche Annika Morgan (76,61 Pkt.).

Nordische Kombination: Johannes Lamparter hat am Samstag, eine Woche nach seiner Sieg-Premiere in Val di Fiemme, seinen zweiten Weltcupsieg in der Nordischen Kombination gefeiert. Der Doppel-Weltmeister gewann in Klingenthal nach Rang drei im Springen nach 25:18,5 Minuten in der 10-km-Loipe 0,3 Sekunden vor dem Esten Kristjan Ilves und 0,7 vor Ryota Yamamoto. Franz-Josef Rehrl und Mario Seidl sorgten mit den Plätzen sieben und acht für weitere Top-Ten-Plätze für den ÖSV.

Skispringen: Die österreichischen Skispringer sind im dritten Weltcup-Teambewerb der Saison auf Platz vier gelandet. Nach Siegen in Wisla und in der Vorwoche in Bischofshofen fehlten Daniel Huber, Daniel Tschofenig, Clemens Aigner und Jan Hörl am Samstag in Zakopane mehr als 20 Punkte auf einen Podestplatz. Der Sieg ging überlegen an Slowenien, das sich vor Deutschland und Japan behauptete, und mehr als 90 Zähler Vorsprung auf Österreich hatte.

Snowboard 2: Der einzige Mixed-Parallel-Riesentorlauf der Snowboarder in dieser Weltcupsaison ist am Samstag Beute von Alexander Payer und Sabine Schöffmann geworden. Das rot-weiß-rote Duo triumphierte auf der Simonhöhe in Kärnten vor den Deutschen Stefan Baumeister und Melanie Hochreiter sowie Lee Sang-ho und Jeong Hae-rim aus Südkorea.

Para-Ski: Der Kärntner Markus Salcher hat bei der Para-Ski-WM in Hafjell nach der Abfahrt auch den Super-G gewonnen. Der 30-Jährige triumphierte am Samstag in der stehenden Klasse klar vor dem Russen Alexej Bugajew (+ 1,39 Sek.) und dem Schweizer Theo Gmür (1,50). Damit holte Salcher wie 2013 und 2017 das Speed-Double. In der Sehbehinderten-Kategorie sicherte sich Johannes Aigner mit Guide Matteo Fleischmann als Zweiter seine erste WM-Medaille.

Biathlon: Österreichs Biathleten haben auch den dritten Staffelbewerb der Saison nicht unter den besten zehn Nationen beendet. Mit Platz zwölf kam das ÖSV-Quartett am Samstag in Ruhpolding zum bisher besten Ergebnis. Der Sieg im deutschen Biathlon-Mekka ging an Russland vor Deutschland und Belarus. Österreichs Team in der Besetzung David Komatz/Simon Eder/Patrick Jakob/Harald Lemmerer leistete sich zehn Nachlader und fasste 3:19,9 Minuten Rückstand auf den Sieger aus.

Bob: Bobpilot Markus Treichl hat mit Anschieber Markus Glück beim Weltcup in St. Moritz im Zweier als Zwölfter den zehnten EM-Rang belegt. Österreichs Topfahrer Benjamin Maier war auf der letzten Station vor den Olympischen Spielen nach einer Corona-Infektion wie auch schon zuletzt in Winterberg nicht am Start. Der Tiroler hatte bis Donnerstag kein negatives Testergebnis erhalten. EM-Gold und den Weltcupsieg sicherten sich die deutschen Topfavoriten Francesco Friedrich/Thorsten Margis.

Rodeln: Die österreichischen Rodler haben beim Weltcup in Oberhof am Samstag mit zwei vierten Plätzen durch die Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller und Nico Gleirscher die Podestplätze knapp verpasst. Steu/Koller fehlten im vorletzten Saisonrennen 37 Tausendstelsekunden auf Platz drei, Gleirscher bei einem deutschen Dreifachsieg rund eine Zehntelsekunde. Am Sonntag folgen das Frauen-Rennen mit der vierfachen Saisonsiegerin Madeleine Egle und die Teamstaffel.

