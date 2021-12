Nächstes Top-Resultat für Lisa Hauser

Skispringen, Biathlon, Langlauf und Co.: Ergebnisse und Kurznachrichten aus dem Wintersport.

Biathlon: Lisa Hauser hat in Östersund ihren nächsten Weltcup-Podestplatz als Vierte nur knapp verpasst, das Trikot der Gesamtführenden vor den Heimbewerben in Hochfilzen damit aber verteidigt. Die Siegerin des Sprints musste am Samstag in der Verfolgung trotz makelloser Schießleistung die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland und die Französinnen Anais Bescond und Anais Chevalier-Bouchet vorbeilassen.

Hauser ging nach 20 Treffern in einer Viererspitzengruppe als Zweite vom letzten Schießen weg, auf der Schlussrunde kam die Vizeweltmeisterin mit den diesmal schnelleren Konkurrentinnen aber nicht ganz mit. Im Ziel fehlten ihr aber nur 0,9 Sekunden auf Rang drei, der ihren zehnten Podestplatz bedeutet hätte. Die anderen Österreicherinnen kamen nicht in die Weltcup-Punkteränge. Im Anschluss bestritten die Männer ihre Staffel, die Frauen laufen den Teambewerb am Sonntag.

Biathlon: Lisa Hauser hat in Östersund erstmals einen Sprintbewerb gewonnen und damit auch die Gesamtweltcupführung übernommen. Die Massenstart-Weltmeisterin triumphierte am Donnerstag nach 7,5 Kilometern ohne Fehlschuss 12,5 Sekunden vor der Schwedin Elvira Öberg, die zweimal in die Strafrunde musste. Dritte wurde mit einem Fehlschuss 14,4 Sekunden zurück die Weißrussin Hanna Sola.

Für Hauser war es der insgesamt dritte Weltcuperfolg sowie der neunte Podestplatz. Beim Auftakt in der Vorwoche am gleichen Schauplatz war die Tirolerin im Einzel über 15 km bereits Zweite geworden. Den darauffolgenden Sprint hatte sie nach zwei Fehlschüssen auf Rang 21 beendet.

Im neuerlichen Sprint traf sie bei tiefen Temperaturen und leichtem Schneefall alle zehn Scheiben und war auch in der Loipe sehr schnell unterwegs. An die Zeit der mit Nummer 31 gestarteten Kitzbühelerin kam in der Folge niemand mehr heran, wodurch sie am Samstag nicht nur als Erste in die Verfolgung starten wird, sondern als erste Österreicherin auch das Weltcupführungstrikot tragen wird. In dieser Disziplin mit viermaligem Schießen ist die 27-Jährige Vizeweltmeisterin.

Im Gegensatz zu Hauser kamen die restlichen Österreicherinnen im Sprint trotz starker Schießleistungen nicht unter die besten 30. Im Anschluss stand auch noch das Männer-Rennen über die kürzeste Distanz auf dem Programm.

Skispringen: Weltmeister Stefan Kraft hat sich im zweiten Saisonbewerb in Nischnij Tagil stark zurückgemeldet. Der am Vortag nach seinem Quali-Aus zum Zuschauen gezwungene Salzburger belegte am Sonntag Rang drei. Besser waren bei Schneefall und wechselnden Windbedingungen nur der überlegene Weltcup-Titelverteidiger Halvor Egner Granerud aus Norwegen und der deutsche Samstag-Sieger Karl Geiger.

Jan Hörl stürzte im Finale vom zweiten auf den 24. Rang ab. Daniel Huber fiel von der vierten an die elfte Stelle zurück. Kraft machte hingegen von Rang 14 aus einen großen Sprung nach vorne. Der am Samstag zweitplatzierte Japaner Ryoyu Kobayashi durfte wegen seines in der Qualifikation als regelwidrig eingestuften Anzugs nicht starten. Die zweite Station ist kommendes Wochenende Ruka in Finnland.

Rodeln: Madeleine Egle hat sich am Sonntag in die Rolle der Olympia-Mitfavoritin gehievt. Die Tirolerin feierte beim Testrennen für die Winterspiele 2022 im neuen Eiskanal in Yanqing ihren ersten Erfolg im Weltcup und den ersten einer Österreicherin seit 1997. Mit Bestzeit in beiden Läufen triumphierte die 23-Jährige aus Rinn mit 0,106 Sekunden Vorsprung auf die deutsche Weltmeisterin Julia Taubitz. Lisa Schulte (+0,528) stand als Dritte und zweite ÖRV-Rodlerin auf dem Podest. asdf

(APA/red.)