ÖSV-Adler schwach in Engelberg

Skispringen, Biathlon, Langlauf und Co.: Ergebnisse und Kurznachrichten aus dem Wintersport.

Skispringen: Wechselnder Wind machte die Tournee-Generalprobe in Engelberg zur Lotterie. Es gewann der Japaner Ryoyu Kobayashi (132,5/136,5) vor dem Deutschen Karl Geiger (135/131,5). Beste ÖSV-Adler wurden Daniel Huber (8., 137/128,5) und das 19-jährige Talent Daniel Tschofelnig (10., 137,5/128). Die Vierschanzentournee startet am 29. Dezember in Oberstdorf.

Biathlon: Felix Leitner hat am Sonntag im Biathlon-Weltcup in Annecy den vierten Rang im Massenstart geholt. Der Österreicher lag nach dem dritten Schießen längere Zeit auf dem zweiten Rang und war auf Podestkurs. Obwohl einziger fehlerfreier Schütze im Feld, büßte Leitner dann aber doch noch zwei Ränge ein. Der Sieg ging nach 35:54,8 Minuten an den Franzosen Emelien Jacquelin (1 Fehlschuss) vor seinem Landsmann Quentin Fillon Maillet (+3,5/2) und dem Norweger Tarjei Bö (+10,3/1).

"Der Einstieg in das Rennen verlief ein wenig hektisch, aber ich wusste, dass ich mich auf mein Schießen konzentrieren muss, denn dann ist einiges möglich", resümierte Leitner via ÖSV-Aussendung. Obwohl es beim letzten Schießen im Stadion extrem laut gewesen sei, habe Jacquelin dies beinhart durchgezogen. "Ich wusste, ich muss bei mir bleiben und das zeigen, was ich kann - und das ist mir gelungen. Die Schlussrunde war dann wirklich beinhart, aber jetzt bin ich happy, dass das erste Wettkampf-Trimester so ausgegangen ist." Die Motivation für die letzte Runde war aufgrund seiner Zwischenposition natürlich erhöht. "Grundsätzlich ist die letzte Runde immer schwer, aber so macht es eindeutig mehr Spaß."

Jacquelin übernahm mit 371 Punkten nach neun Rennen auch die Gesamtführung im Weltcup nur zwei Zähler vor Fillon Maillet. Leitner rückte auf Gesamt-Rang 19 (162 Zähler) vor. Der zweite für das Massenstartrennen qualifizierte Österreicher Simon Eder landete mit einem Schießfehler auf dem 17. Rang (+1:16,9 Min.).

Bereits zuvor hatte Lisa Hauser im letzten Weltcuprennen vor der Weihnachtspause einen weiteren Top-Ten-Platz erreicht. Die seit kurzem 28-jährige Weltmeisterin belegte im Massenstart Rang neun. Bis zum letzten Schießen lag die Tirolerin fehlerfrei noch auf Podestkurs, ehe sie eine Strafrunde noch zurückwarf. Der Sieg ging wie schon in der Verfolgung am Samstag vor Tausenden Fans an die Schwedin Elvira Öberg.

Die aktuell schnellste Läuferin siegte vor der Französin Julia Simon (+10,7 Sek.). Dritte wurde die Russin Kristina Reszowa (12,1). Das Topduo musste jeweils zwei Strafrunden drehen. Hauser fehlten nach einer und nicht optimaler Leistung in der Loipe 31,1 Sekunden auf Öberg. "Dieses Wochenende, mit insgesamt drei Top-Ten-Platzierungen, war richtig genial. Am Schießstand war es einfach nur cool. Läuferisch hat es vielleicht nicht ganz so gut funktioniert", meinte Hauser.

Sie darf nach einem zweiten Platz und einem Sprintsieg zum Auftakt in Östersund sowie drei Top-Ten-Plätzen in Frankreich zufrieden in die bis 6. Jänner dauernde Pause gehen. "Jetzt freue ich mich in den nächsten Tagen vor allem auf ein paar Weihnachtskekse", so Hauser.

Kombination: Seriensieger Jarl Magnus Riiber hat am Sonntag sein Double in Ramsau komplett gemacht. Der Norweger, der nach dem Springen mit 21 Sekunden Vorsprung in die Loipe gegangen war, gewann überlegen vor drei Deutschen. Vinzenz Geiger war 15,3 Sekunden nach Riiber der erste des Trios, Eric Frenzel und Terence Weber hatten schon über 34 Sekunden Rückstand.

Die Österreicher hatten diesmal im Kampf um die Podestplätze nichts mitzureden und verpassten auch einen Top-Ten-Platz. Johannes Lamparter sprang vom enttäuschenden 26. Rang nach dem Bakken noch auf Platz elf (+1:46,6 Min.) und kam unmittelbar vor Mario Seidl (7. nach Sprung) ins Ziel. Drittbester ÖSV-Mann war Martin Fritz als 16.

Snowboard: Die Kärntner Snowboarderin Daniela Ulbing hat am Donnerstag ihren ersten Weltcupsieg in der Olympia-Disziplin Parallel-Riesentorlauf gewonnen. Die 23-Jährige siegte im Finale des Weltcups von Carezza/Italien gegen die Tschechin Ester Ledecka. Es ist der dritte Weltcupsieg Ulbings, der erste im Riesentorlauf. Die Burgenländerin Julia Dujmovits schied gegen Ulbing im Viertelfinale aus, wurde wie Benjamin Karl Fünfter. Der Deutsche Stefan Baumeister gewann.

Skispringen: Ryoyu Kobayashi hat am Sonntag in Klingenthal seinen zweiten Weltcupsieg in dieser Skisprung-Saison gefeiert. Der 25-jährige Japaner setzte sich nach Sprüngen auf 129,5 und 139 Metern mit 262,8 Punkten durch und verhinderte einen norwegischen Vierfachsieg. Daniel Andre Tande (260,2) und Marius Lindvik (256,6) schafften den Sprung aufs Podest. Vortagessieger Stefan Kraft musste sich mit Rang 26 (209,4) begnügen. Bester Österreicher war Philipp Aschenwald als Zehnter (233,2).

Unmittelbar dahinter landete bei aufgrund von Regen schwierigen Bedingungen sein Landsmann Manuel Fettner (232,2). Jan Hörl belegte Rang 15 (226,2), Daniel Huber wurde 16. (223,5).

Biathlon: Lisa Hauser beendete die abschließende Verfolgung in Hochfilzen auf dem 23. Rang. Der Sieg ging an die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland. Zuvor hatten Österreichs Herren auch die zweite Staffel der Weltcup-Saison verpatzt. Nach dem 17. Rang in Schweden kamen David Komatz, Simon Eder, Felix Leitner und Patrick Jakob am Sonntag in Tirol bei Prachtwetter mit großem Rückstand nicht über Platz 16 hinaus. Den Sieg sicherten sich die Norweger, die in den beiden Einzelrennen in Tirol leer ausgegangen waren. Wie in Östersund gewannen die Skandinavier vor Frankreich und Russland.

ÖSV-Cheftrainer Ricco Groß war natürlich nicht zufrieden. "Mehr war nicht mehr drinnen, das muss man analysieren und trotzdem den Blick nach vorne haben und konzentriert weiterarbeiten. Etwas anderes bleibt uns momentan nicht übrig", meinte der Deutsche im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur. Die einzigen Lichtblicke des durch die Verletzung von Julian Eberhard geschwächten Männerteams waren bisher die Verfolgungen von Eder als Sechster in Östersund und Leitner als Siebenter in Hochfilzen.

Kombination: Johannes Lamparter hat dank starker Laufleistung im Sonntag-Bewerb der Nordischen Kombination in Otepää den sechsten Platz geholt. Im Springen wie beim neunten Vortagesrang im Massenstart ohne Wind-Glück, skatete der Tiroler mit zweitbester Zeit noch vom 13. Rang (+34,2 Sek.) nach vorne. Nach der Aufholjagd waren die Rivalen im Sprint der Verfolger hinter Jarl Magnus Riiber aber stärker. Der Norweger feierte 33,5 Sekunden vor Fabian Rießle (GER) seinen 41. Sieg im Weltcup.

Langlauf: Norwegens Langlauf-Team hat am Sonntag die Langlauf-Weltcuprennen in Davos dominiert. Über 10 km Skating der Frauen war einmal mehr Therese Johaug die Beste, 14,5 Sekunden vor Jesse Diggins (USA). Bei den Männern lagen nach 15 km fünf Norsker unter den besten sechs. Teresa Stadlober lief auf den 20. Platz, 57,9 Sekunden trennten sie von Johaug.

Bei den Männern gewann Simen Hegstad Krüger, der Olympiasieger 2018 im Skiathlon, 22,9 Sekunden vor dem Vortagessieger des Sprints, Johannes Hösflot Kläbo. Hinter dem drittplatzierten Russen Sergej Ustjugow (+27,2) landeten drei weitere Norweger. Der Steirer Mika Vermeulen verpasste als 31. (+1:57,0) einen Weltcuppunkt um 2,4 Sekunden. Bernhard Flaschberger wurde 59. (+2:53,6).

Biathlon: Biathlet Felix Leitner hat in der Weltcup-Verfolgung von Hochfilzen ohne Schießfehler einen großen Sprung vom 32. auf den siebenten Platz gemacht. Ähnliches war Simon Eder zuletzt mit Rang sechs in Schweden gelungen, am Samstag reichte es für den Salzburger vom 40. Startplatz aus mit drei Strafrunden aber nur zu Rang 38. David Komatz wurde 49. Die Franzosen Quentin Fillon-Maillet und Emilien Jacquelin feierten wie im Vorjahr einen Doppelsieg.

Aber auch Leitner hatte nach durchwachsenem Saisonbeginn endlich Grund zur Freude. Der Tiroler ging bei Schneetreiben nach vier makellosen Schießleistungen sogar als Dritter in die Schlussrunde, verlor in einer Sechsergruppe aber noch einige Positionen. "Heute habe ich das Schießen perfekt durchgezogen und es ist ein super Ergebnis geworden", meinte Leitner. Alle 20 Scheiben trafen sonst nur noch zwei weitere Athleten. Es habe viel zusammenpasst, nur die letzte Runde wurme ihn ein wenig. "Das ärgert mich ein bisschen, aber ich habe gewusst, dass es ein harter Kampf wird, und ein siebenter Platz ich echt super."

Die Frauen-Staffel (4 x 6 km) landete überraschend im Spitzenfeld gelandet. Dunja Zdouc, Lisa Hauser, Julia Schwaiger und Christina Rieder holten am Samstag den sechsten Platz. Der Sieg ging an die Schwedinnen vor Russland und Frankreich. Die Weltcup-Events an diesem Wochenende finden ohne Zuschauer statt.

Kombination: Schnellster Läufer, bester Springer: Auch bei umgedrehter Reihenfolge im Massenstart-Bewerb hat sich Jarl Magnus Riiber als aktuell beherrschender Athlet in der Nordischen Kombination durchgesetzt. Der Norweger feierte am Samstag in Otepää einen klaren Sieg im Weltcup, 13,5 Punkte vor seinem Landsmann Espen Björnstad. Martin Fritz (-24,5) klassierte sich als bester Österreicher unmittelbar vor Doppel-Weltmeister Johannes Lamparter (-24,8) an der achten Stelle.

Skispringen: Marita Kramer siegte in Klingenthal mit Sprüngen auf 133 und 124,5 m vor Silje Opseth (NOR) und Ursa Bogataj (SLO). Mit Daniela Iraschko-Stolz (8.) und Eva Pinkelnig (9.) sprangen zwei weitere ÖSV-Athletinnen in die Top Ten.

Snowboardcross: Alessandro Hämmerle hat nach 2015 und 2019 zum insgesamt dritten Mal seinen Montafoner Heim-Weltcup im Snowboard Cross gewonnen. Der Titelverteidiger im Gesamt-Weltcup siegte am Freitag im Vierer-Finale nach Fotofinish-Entscheid vor dem US-Amerikaner Nick Baumgartner. Hämmerles Landsmann Lukas Pachner wurde nach einem Sturz im "kleinen Finale" Achter. Der Sieg bei den Frauen ging an die Britin Charlotte Bankes.

Hämmerle führte als Qualifikations-Vierter ein österreichisches Quintett in der Entscheidung an, sie alle schafften es ins Viertelfinale. Da schieden Julian Lüftner (11.) und Jakob Dusek sowie Sebastian Jud aber aus. Pachner erwischte es im Semifinale, im Kampf um Rang fünf kam der Wiener früh zu Sturz. Hämmerle gewann bis zum Finale alle seine drei Heats, in der Entscheidung aber fiel er nach einem Fehler zunächst auf Rang zwei hinter den später gestürzten Deutschen Nils Martin Nörl zurück.

Biathlon: Für Österreichs Biathlon-Elite hat es am Freitag zum Auftakt des Heim-Weltcups in Hochfilzen in den Sprints zu keinem Top-25-Platz gereicht. Die als Weltcup-Führende in die Konkurrenz gegangene Lisa Hauser warfen stehend zwei Fehlschüsse bzw. Strafrunden entscheidend zurück, die Tirolerin wurde nach 7,5 km 26. In der Männer-Konkurrenz über 10 km war Felix Leitner als 32. ÖSV-Bester. Es gewannen die Weißrussin Hanna Sola und der Deutsche Johannes Kühn.

"Der Schießplatz war sehr tückisch, aber es ist bei mir nicht daran gelegen", sagte Hauser im ORF-Interview. "Es ist brutal schade. Ich weiß, dass man mit einem Fehler ein gutes Ergebnis machen kann, aber es waren zwei." Mit dem Rennen sei sie aber nicht so unzufrieden, auch wenn sie für das Verfolgungsrennen am Sonntag "ganz schön hinten" sei. "Mir war es von Anfang an klar, dass das Gelbe Trikot schwer zu verteidigen ist. Aber mir hat es brutal getaugt, mit dem Gelben Trikot rauszustarten."

Freeski: Matej Svancer hat sich nun wirklich in die Top-Favoritenrolle für die Olympischen Spiele hineinmanövriert. Der 17-jährige Freeskier setzte beim Big-Air-Weltcup in Steamboat Kunststücke in den Schnee, wurde mit 90,50 und 98,00 (188,50) Punkten belohnt. Zweiter wurde der US-Amerikaner Alexander Hall (185,75), Dritter der Franzose Antoine Adelisse (180). Es war der letzte Weltcup-Bewerb dieser Disziplin vor den Winterspielen im Februar in Peking.

"Ich kann es nicht glauben, es gab eine 50:50-Chance, dass ich den stehe", sagte Svancer zum zweiten Sprung. Er gewann damit souverän die Disziplinwertung, Kristallkugel gibt es bei nur zwei Bewerben aber keine.

Svancer war am Freitag als Vierter in seinem Heat in das Finale der Top 10 bei den Männern eingezogen. Dabei hatte er einen "Switch tripple Cork 13" präsentiert, den vorher noch niemand gezeigt hatte und erhielt 91,66 Punkte. Hannes Rudigier ging mit seinem "Double Cork 19" ebenfalls neue Wege, bekam aber nur 89,00 und stieg als 14. nicht auf. "Dies ist einfach besonders bitter, denn Hannes hätte sicherlich einen Finaleinzug verdient gehabt", hatte Headcoach Martin Premstaller gemeint.

Bei den Frauen war Laura Wallner im Training vor der Qualifikation gestürzt, nach Untersuchungen im Krankenhaus wurde aber Entwarnung gegeben. Lara Wolf wurde Zwölfte (84,00) und verpasste das Finale der Top acht. Der Sieg ging am Samstag in einer hochklassigen Entscheidung an die Chinesin Gu Ailing Eileen (184,25) vor der Französin Tess Ledeux (177,50) und der Norwegerin Johanne Killi (177,00).

Big Air: Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser hat am Samstag im Big Air in Steamboat den zweiten Platz belegt, Clemens Millauer landete bei den Männern ebenfalls auf dem zweiten Rang. Die Kärntnerin kam nach drei Durchgängen auf 148 Punkte und musste sich nur der Japanerin Reira Iwabuchi (178,25) geschlagen geben. Dritte wurde die Deutsche Annika Morgan (132,25). Für Millauer war es sein zweites Podest der Karriere sowie nach Rang drei 2018 das beste Ergebnis überhaupt.

Gasser legte mit einer starken Leistung und 85 Punkten los. Den zweiten Versuch stand sie nicht und griff im dritten Durchgang aus der vierten Position aus an. Nach weiteren 63 Punkten reichte es für Platz zwei. Bereits in ihrem ersten Big-Air-Weltcup Ende Oktober in Chur war Gasser Zweite geworden. Millauer brachte in dem top besetzten Wettbewerb 63,50 und 76 Zähler in die Wertung (139,50), es siegte der Chinese Su Yiming mit 155,25. Dritter wurde der Norweger Mons Roisland (134).

Skispringen: Österreichs Skispringer haben den Weltcup-Teambewerb am Samstag in Wisla mit einem Sieg beendet. Manuel Fettner, Jan Hörl, Daniel Huber und Stefan Kraft kamen auf 843 Punkte, es folgten knapp dahinter Deutschland (842,7) und Slowenien (834,4). In dem engen und vom Wind stark beeinflussten Wettkampf war das ÖSV-Team zur Halbzeit 3,4 Punkte vor Polen, 23,3 vor Slowenien und 31 vor Deutschland gelegen. Wechselnde Verhältnisse machten es bis zum letzten Sprung spannend.

Das ÖSV-Team startete gut, Auftaktspringer Manuel Fettner sorgte mit 121 m für den zweiten Zwischenrang, Jan Hörl brachte mit 134,5 das Team in Führung. Nach 116 m von Daniel Huber war die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Widhölzl Dritter. Schlussspringer Stefan Kraft ließ sich vom Wind nicht verunsichern, landete bei 122 m und fixierte die rot-weiß-rote Halbzeitführung.

Mit ständig wechselnden Führungen ging es auch im Finaldurchgang, bei dem laut neuem Modus nach jeder Gruppe die Startreihenfolge nach dem aktuellen Stand abgepasst wurde, weiter. Österreich rangierte nach den 115 m von Fettner auf dem dritten Zwischenrang. 121,5 vom Salzburger Hörl, der am Freitagabend Qualifikationssieger für den Einzel-Weltcup am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF 1) war, brachte Österreich wieder in Front. Nach den 113 m von Huber schien der Sieg bei 24,4 Zählern Rückstand auf Slowenien außer Reichweite. Doch Kraft setzte 126 m in den Schnee und hielt den Deutschen Karl Geiger (125) und den Slowenen Anze Lanisek (111,5) auf Distanz.

Kombination: Österreichs Nordische Kombinierer haben am Samstag im ersten Saison-Teambewerb der Männer, der gleichzeitig schon die Generalprobe für den Olympia-Mannschaftsbewerb im Februar war, das angepeilte Podest verpasst. Nach Rang drei im Springen mussten sich Martin Fritz, Lukas Klapfer, Stefan Rettenegeger und Johannes Lamparter Japan nur um eine Zehntelsekunde geschlagen geben und wurden Vierte. Der Sieg ging nach 52:56,1 Minuten an Gastgeber Norwegen 5,3 Sekunden vor Deutschland.

Den knapp verfehlten Podestplatz holte dann für Österreich Lisa Hirner nach. Die 18-jährige Steirerin schaffte im insgesamt erst dritten Weltcup-Bewerb dieser für Frauen noch jungen Sportart hinter Weltmeisterin Gyda Westvold Hansen, die wie am Vortag vor ihrer norwegischen Landsfrau mari Leinan Lund (+52,6 Sek.) siegte, Rang drei.

Hirner ist wegen diverser Ausfälle einzige Österreicherin in Lillehammer. Sie war am Freitag schon Vierte gewesen. "Ich war heute sicher ein bisserl nervöser am Start. Ich bin als Vierte rausgestartet, habe Annika dann gleich einmal eingeholt, und bin dann allein gelaufen und super zufrieden heute", erklärte Hirner im ORF-Gespräch. "Ich habe mich auf der Schanze super gesteigert, es war ein cooler Tag heute:"

Biathlon: Lisa Hauser hat in Östersund ihren nächsten Weltcup-Podestplatz als Vierte nur knapp verpasst, das Trikot der Gesamtführenden vor den Heimbewerben in Hochfilzen damit aber verteidigt. Die Siegerin des Sprints musste am Samstag in der Verfolgung trotz makelloser Schießleistung die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland und die Französinnen Anais Bescond und Anais Chevalier-Bouchet vorbeilassen.

Hauser ging nach 20 Treffern in einer Viererspitzengruppe als Zweite vom letzten Schießen weg, auf der Schlussrunde kam die Vizeweltmeisterin mit den diesmal schnelleren Konkurrentinnen aber nicht ganz mit. Im Ziel fehlten ihr aber nur 0,9 Sekunden auf Rang drei, der ihren zehnten Podestplatz bedeutet hätte. Die anderen Österreicherinnen kamen nicht in die Weltcup-Punkteränge. Im Anschluss bestritten die Männer ihre Staffel, die Frauen laufen den Teambewerb am Sonntag.

Biathlon: Lisa Hauser hat in Östersund erstmals einen Sprintbewerb gewonnen und damit auch die Gesamtweltcupführung übernommen. Die Massenstart-Weltmeisterin triumphierte am Donnerstag nach 7,5 Kilometern ohne Fehlschuss 12,5 Sekunden vor der Schwedin Elvira Öberg, die zweimal in die Strafrunde musste. Dritte wurde mit einem Fehlschuss 14,4 Sekunden zurück die Weißrussin Hanna Sola.

Für Hauser war es der insgesamt dritte Weltcuperfolg sowie der neunte Podestplatz. Beim Auftakt in der Vorwoche am gleichen Schauplatz war die Tirolerin im Einzel über 15 km bereits Zweite geworden. Den darauffolgenden Sprint hatte sie nach zwei Fehlschüssen auf Rang 21 beendet.

Im neuerlichen Sprint traf sie bei tiefen Temperaturen und leichtem Schneefall alle zehn Scheiben und war auch in der Loipe sehr schnell unterwegs. An die Zeit der mit Nummer 31 gestarteten Kitzbühelerin kam in der Folge niemand mehr heran, wodurch sie am Samstag nicht nur als Erste in die Verfolgung starten wird, sondern als erste Österreicherin auch das Weltcupführungstrikot tragen wird. In dieser Disziplin mit viermaligem Schießen ist die 27-Jährige Vizeweltmeisterin.

Im Gegensatz zu Hauser kamen die restlichen Österreicherinnen im Sprint trotz starker Schießleistungen nicht unter die besten 30. Im Anschluss stand auch noch das Männer-Rennen über die kürzeste Distanz auf dem Programm.

Skispringen: Weltmeister Stefan Kraft hat sich im zweiten Saisonbewerb in Nischnij Tagil stark zurückgemeldet. Der am Vortag nach seinem Quali-Aus zum Zuschauen gezwungene Salzburger belegte am Sonntag Rang drei. Besser waren bei Schneefall und wechselnden Windbedingungen nur der überlegene Weltcup-Titelverteidiger Halvor Egner Granerud aus Norwegen und der deutsche Samstag-Sieger Karl Geiger.

Jan Hörl stürzte im Finale vom zweiten auf den 24. Rang ab. Daniel Huber fiel von der vierten an die elfte Stelle zurück. Kraft machte hingegen von Rang 14 aus einen großen Sprung nach vorne. Der am Samstag zweitplatzierte Japaner Ryoyu Kobayashi durfte wegen seines in der Qualifikation als regelwidrig eingestuften Anzugs nicht starten. Die zweite Station ist kommendes Wochenende Ruka in Finnland.

Rodeln: Madeleine Egle hat sich am Sonntag in die Rolle der Olympia-Mitfavoritin gehievt. Die Tirolerin feierte beim Testrennen für die Winterspiele 2022 im neuen Eiskanal in Yanqing ihren ersten Erfolg im Weltcup und den ersten einer Österreicherin seit 1997. Mit Bestzeit in beiden Läufen triumphierte die 23-Jährige aus Rinn mit 0,106 Sekunden Vorsprung auf die deutsche Weltmeisterin Julia Taubitz. Lisa Schulte (+0,528) stand als Dritte und zweite ÖRV-Rodlerin auf dem Podest. asdf

(APA/red.)