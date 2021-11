13.806 Corona-Neuinfektionen, mehr als 3000 Hospitalisierte

Heute werden 13.806 Neuinfektionen gemeldet. 3054 Covid-19-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, 562 davon auf Intensivstationen. Seit gestern sind 27 Menschen verstorben.

Am ersten Tag des vierten Lockdowns werden in Österreich 13.806 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das ist der höchste Wert für einen Montag seit Beginn der Pandemie. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt damit bei 1106,9. Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle stieg auf nunmehr 152.984 an. Knapp zwei Drittel der Bevölkerung - 66 Prozent - verfügen über einen gültigen Impfschutz, das sind 5,9 Millionen Menschen.

Erstmals ist die Zahl von 3000 Covid-19-Krankenhauspatienten überschritten worden. Heute müssen österreichweit bereits 3054 Coronavirus-Infizierte in Spitälern behandelt werden. 562 davon lagen schwer krank auf Intensivstationen. Im Vergleich zum Vortag müssen damit 34 weitere Patienten intensivmedizinisch betreut werden.

27 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind seit gestern verstorben. Seit Pandemiebeginn sind 12.042 Menschen mit einer Corona-Infektion verstorben, allein in den letzten sieben Tagen waren es 296.

(APA/red.)