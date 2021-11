Ein Interview ohne Irritationen ist wohl des Ministers Sache nicht. Am Sonntagabend wurde er zum Lockdown und zur Impfpflicht befragt und brachte - nebenbei - eine Jubelmeldung vor.

Nun ist er da, der Lockdown. Und während das Wort "Politikversagen" oft im Raum steht, wird in den Interviews mit Entscheidungsträgern aktuell viel nach deren Verantwortung gefragt. Und danach, ob sie sich nicht entschuldigen wollen. Auch in der "ZiB 2" gab es am Sonntagabend eingangs gleich mal folgende Frage an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne): "Welche Verantwortung tragen Sie daran, dass die Situation wieder so geworden ist?"