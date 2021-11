Das Ende des Überflusses

Drucken

Hauptbild • Containerschiffe werden vielfach langsamer entladen. Das sorgt für Rückstau. • (c) imago images

Die Erholung der globalen Wirtschaft von der Coronakrise erfolgte rasant, vielleicht sogar zu rasant. Denn das plötzliche Anspringen der Nachfrage überforderte das Angebot. Ein bereits vergessenes Problem tritt seither auf: der Mangel.

Auch wenn Dienstleistungsbranchen wie der Tourismus angesichts des vierten Lockdowns aufgrund der hohen Zahl an Coronavirus-Infektionen mit Sorgenfalten auf die wichtige kommende Wintersaison blicken, kann die österreichische Volkswirtschaft in Summe sich über ein durchaus erfolgreiches Jahr 2021 freuen. Trotz des neuerlichen Lockdowns dürfte Österreichs Wirtschaft heuer um über vier Prozent zulegen - so stark wie zuletzt im Jahr 1990. Natürlich lässt sich dieses Wachstum durch den Absturz der Wirtschaftsdaten im ersten Coronajahr 2020 erklären, in dem es hierzulande ein Rekordminus von 6,7 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt gab. Dennoch waren die meisten Ökonomen von der schnellen Erholung der Wirtschaft positiv überrascht.