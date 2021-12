"Die Preisentwicklung bei Rohstoffen ist nachvollziehbar"

(c) Caio Kauffmann

Bernhard Ruttenstorfer, Fondsmanager des Erste Stock Commodities,

sieht den Aufwind bei den Rohstoffnotierungen als Beginn einer Hausse. Ruttenstorfer geht auf wesentliche Preistreiber ein.



In den vergangenen Monaten legten die Notierungen zahlreicher Rohstoffe kräftig zu. Besonders markant waren die Preissprünge etwa bei Erdöl und -gas. Hinter der Verteuerung steckt eine Reihe an Faktoren, betont Bernhard Ruttenstorfer, Fondsmanager des Erste Stock Commodities der Erste Asset Management. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die späte Vorratbefüllung europäischer Versorger sowie die steigende Nachfrage für Erdgas aus Asien. Ruttenstorfer erklärt aber auch, weshalb er Ölkonzernen trotz der voranschreitenden Energiewende reichlich Potential einräumt und zeigt auf, welche weiteren Rohstoffsegmente noch Investmentchancen bieten.