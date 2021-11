Schulen sind trotz Lockdowns gut gefüllt - aber nicht überall

Rund 70 Prozent der Schüler saßen heute in der Schule. In Oberösterreich und Salzburg waren es deutlich weniger. Ein „Presse“-Rundruf durch einzelne Schulen in ganz Österreich.

Die Schulen sind im Lockdown grundsätzlich offen. Bundesregierung und Landeshauptleute haben aber um einen zurückhaltenden Besuch gebeten. Am Montag, dem ersten Tag des allgemeinen, vierten Lockdowns und dem Übergangstag in den Schulen, haben sich die Klassenzimmer in Österreich offenbar dennoch gut gefüllt. Laut vorläufigen Zahlen sind rund 70 Prozent der Kinder in die Schulen gekommen. Wobei das regional durchaus unterschiedlich ist.