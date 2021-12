(c) REUTERS (COOPER INVEEN)

Ein Ende des Aufschwungs ist bei vielen Rohstoffpreisen derzeit nicht in Sicht.

Angesichts steigender Grundstoffpreise rücken Rohstoffinvestments zunehmend in den Fokus. Sie reichen von Indexprodukten hin zu

Aktienfonds und Zertifikaten. Die Risiken sollte man aber beachten.

Es vergeht inzwischen kaum noch ein Tag ohne neue Meldungen zu weiteren Preissteigerungen für zahlreiche Güter und Produkte. So etwa für Treibstoff an den Tankstellen oder auch für Metalle, die an Baustellen und für die Energiewende dringend benötigt werden.