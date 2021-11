Vulkan-Gase: Teil der Insel Vulcano bei Sizilien wird geräumt

250 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Auch Touristen dürfen die Insel vorerst nicht mehr ansteuern.

250 Bewohner der Vulkaninsel Vulcano nördlich von Sizilien müssen ihre Wohnungen verlassen. Wegen des Gases, das aus den Hängen des namenlosen Vulkans austritt, dürfen die Bewohner des Geländes um den Hafen in den nächsten 30 Tagen nicht die Nacht in ihren Wohnungen verbringen. In diesem Zeitraum dürfen auch keine Touristen die Insel erreichen.

Für die betroffenen Familien wurden Unterkünfte in anderen Teilen der Insel gefunden. Betroffen ist vor allem das Areal um den Hafen der bei Touristen beliebten Insel. Tagsüber bleiben Geschäfte und Lokale offen.

Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff

Die gesundheitlichen Gefahren des aufsteigenden Gases werden von den Behörden nicht unterschätzt. So enthält das austretende vulkanische Gas neben CO₂ und anderen Gasen rund ein Prozent Schwefelwasserstoff.

Die 21 Quadratmeter große Insel Vulcano gehört zu den Liparischen Inseln im Tyrrhenischen Meer vor der Nordküste Siziliens. Vom Namen der Insel ist das heutige Wort für Vulkan abgeleitet. In der römischen Mythologie galt die Insel als Schmiede des Vulcanus, des römischen Gottes des Feuers.

(APA)