Bei 20.000 Polizeikontrollen 150 Übertretungen registriert

Die Polizei kontrolliert derzeit vermehrt die Einhaltung der Corona-Maßnahmen. In Kärnten wurden 150 Verstöße registriert. Darunter war auch ein gefälschtes Testzertifikat, das ein Ungar bei einer Verkehrskontrolle vorgelegt hatte.

Die Kärntner Polizei hat in der vergangenen Woche im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen insgesamt 20.000 Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 150 Übertretungen registriert, wie das Landespolizeikommando am Montag in einer Aussendung bekannt gab. Man habe die Kontrolldichte gegenüber der Woche davor noch einmal erhöht, kontrolliert wurde bei Verkehrsanhaltungen, aber auch in Gastronomie und Handel.

Bei einer Demonstration in Villach gegen Corona-Maßnahmen am Sonntag wurden insgesamt 23 Personen wegen Missachtung der Maskenpflicht angezeigt. Übergriffe oder Ausschreitungen gab es nicht. Am vergangenen Freitag wurde bei einer Verkehrskontrolle ein 48 Jahre alter Mann aus Ungarn erwischt. Er hatte ein total gefälschtes Testzertifikat vorgelegt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung.

(APA)