Bis 2025 ein Zehntel weniger Bankfilialen

Banken haben ihree Filialkonzepte auf dem Prüfstand. Ein weiterer Rückgang der Standorte ist zu erwarten.

Bei den Filialen der heimischen Banken ist ein weiterer Rückgang zu erwarten, den der Consulter KPMG nach einer Befragung der Branche mit "jedenfalls einem Zehntel" bis zum Jahr 2025 beziffert. Es werde zu einem Rückgang der Zahl physischer Standorte kommen, aber auch zu einem Umschwung im Serviceangebot. Dass dabei Services, die über klassische Banking-Leitung hinausgehen, eine wichtige Rolle spielen - wie dies Bankmanager meinen -, teilt KPMG nicht vollständig.

Banken müssten ihren künftigen Fokus auf moderne Filialtypen legen, rät der Berater in einer neuen Branchenstudie, die am Montag veröffentlicht wurde. Der Shift von Transaktionsfilialen zu Beratungsfilialen sei im Zusammenspiel mit den digitalen Kanälen und den Kundenkontaktcentern unabdingbar.

Die Institute sollten das "Covid-19-Zeitfenster" für eine Neubewertung von Filialnetzen und Kontaktcentern nutzen, um standardisierte und einfache Kundeninteraktionen in digitale Kanäle zu bringen. Die Online-Beratung sollte weiter ausgebaut und professionalisiert werden, so KPMG. Dabei müssten Banken nicht nur ihren Kunden, sondern vor allem auch den Mitarbeitern den Nutzen digitaler Kanäle näherbringen, um ihnen Ängste zu nehmen.

60 Prozent der Kunden würden nur gelegentlich eine Bankfiliale besuchen. 74 Prozent der Österreicher seien mobile Internetnutzer und würden Online-Banking verwenden. Durch Corona sei eine um 50 Prozent höhere Nutzung digitaler Banking Services zu verzeichnen, heißt es in der Studie.

Neben der zunehmenden Digitalisierung trage auch das Bekenntnis zu den ESG-Werten (Environmental, Social & Governance) dazu bei, dass sich das Geschäftsmodell der Banken verändere. Erkennbar sei, dass die Integration der ESG-Werte in die Unternehmensstrategie und -philosophie einen nachhaltig positiven Effekt auf die Performance der Unternehmen habe und Banken ihre Geschäftsmodelle an langfristige Ertragsmöglichkeiten ausrichten würden. Aktuell verlange der Markt nach nachhaltigen Finanzprodukten, das werde sich in den nächsten Jahren verstärkt fortsetzen.

(APA)