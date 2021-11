Millionenpleite eines Kärntner Photovoltaik-Spezialisten

"Energetica Industries" hat 24,9 Millionen Euro Passiva. 112 Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen. Eine Fortführung des Unternehmens ist geplant.

Der Spezialist zur Herstellung von Photovoltaikmodulen "Energetica Industries" muss sich einem Insolvenzverfahren ohne Eigenverantwortung am Landesgericht Klagenfurt stellen. Laut einer Aussendung des Kreditschutzverbands von 1870 vom Montag stehen 24,9 Millionen Euro Passiva 2,9 Millionen Aktiva gegenüber. 239 Gläubiger sind betroffen. Der Sanierungsplan sieht 20 Prozent in vier Raten zu je fünf Prozent binnen drei Jahren vor.

Die 2004 gegründete Firma mit Sitz in Liebenfels im Bezirk St. Veit/Glan stellt Photovoltaikmodule her. Laut den Angaben der Schuldner komme es zur Sanierung, weil wegen der Coronakrise Lieferketten ausgefallen seien. Dadurch sei die Produktion erheblich gestört worden und zudem hätten die chinesischen Techniker nicht einreisen dürfen.

Noch im August hätten die Gesellschafter Kapital in Höhe von 1,5 Millionen Euro zugeführt - 750.000 in Form einer Kapitalerhöhung, 750.000 in Form eines Gesellschafterdarlehens - und bis Ende August habe man über ein positives Eigenkapital verfügt. Im September sei es dann zu einem massiven Auftragsrückgang gekommen. Nach Absage eines konkreten Investors sei Ende September 2021 die Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit eingetreten.

Laut Kreditschutzverband hat die Geschäftsführung ein Fortführungskonzept zur Senkung und Optimierung der Produktionskosten erarbeitet, welches unter anderem die Umstellung vom Vierschichtbetrieb auf einen Dreischichtbetrieb vorsieht. Damit wolle man die Personalkosten reduzieren, zurzeit hat das Unternehmen 112 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer. Außerdem ist eine weitere Anpassung der Overheadkosten, also neben den Personalkosten die Kosten für zum Beispiel Gebäude und Maschinen, an die Unternehmensgröße geplant. Die bisherige Wachstumsstrategie auf 50 Millionen Euro Jahresumsatz wird kurzfristig nicht weiterverfolgt.

(APA)