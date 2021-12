(c) Clemens Fabry

Die Coronapandemie hat den Holzmarkt durcheinandergewirbelt:

Aus einem Überschuss im Jahr 2020 wurde 2021 ein Mangel

Wäre das Material nicht so sperrig und würde die Lagerung nicht so viel Platz erfordern, man könnte mit Holz recht gut spekulieren. Zumindest in den vergangenen Monaten war viel Geld damit zu verdienen, wenn man seine Lager 2020 gut gefüllt hatte.