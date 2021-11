Der Wintersport selbst und Essen holen auf der Piste ist erlaubt, ein Hotel zu beziehen aber nicht.

Man kann Österreichern viel Freiheit nehmen, aber nicht das Skifahren. Auch die am Montag in Kraft getretene Lockdown-Verordnung erlaubt, dass des Volkes liebster Wintersport weiter ausgeübt wird. Aber was ist dabei möglich und was nicht?