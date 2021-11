Tödliche Weihnachtsparade in Waukesha

Ermittlungen am Tag danach: Die Polizei hat die Straßenzüge rund um die Main Street in der Stadt Waukesha abriegeln lassen.

In der US-Stadt Waukesha (Bundesstaat Wisconsin) ist bei einer Straßenparade ein Geländewagen durch die Absperrungen in die Menschenmenge gerast. Mindestens fünf Menschen starben.

Am Montag herrschte Stille im Zentrum der 70.000-Einwohner-Stadt Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin. Main Street und Wisconsin Avenue, wo am Sonntag noch die ausgelassene Straßenparade stattgefunden hatte, waren abgeriegelt worden. Die Schulen der Stadt blieben geschlossen.

Nur wenige Stunden zuvor war entlang der Hauptstraße ein Autofahrer mit einem Geländewagen in die Menge gerast. Mindestens fünf Menschen starben. Unter den Dutzenden Verletzten befanden sich mindestens zwölf Kinder. Am Sonntagnachmittag hatte die Waukesha Christmas Parade mit Tausenden Teilnehmern und Besuchern stattgefunden. In Waukesha hatten die Bewohner auf den traditionellen weihnachtlichen Umzug hingefiebert, der im Vorjahr wegen der Pandemie abgesagt wurde.

Die halbe Stadt war auf den Beinen: Schülerbands mit roten Weihnachtsmannmützen, Cheerleader-Gruppen mit glitzernden Pompons, aufgeputzte Fahrzeuge mit riesigen Weihnachstmännern und ein Oldtimer-Autokorso waren zu Klängen von „Jingle Bells“ durch die Main Street gezogen, als der Wagen eine Absperrung durchbrach und von hinten am Zug vorbei- bzw. hineingerast war.

War Fahrer auf der Flucht?

Der Polizeichef von Waukesha, Daniel Thompson, sprach noch in der Nacht von einem „tragischen Vorfall“. Der Wagen habe kurz nach 16.30 Uhr Absperrungen durchbrochen, sei auf die Hauptstraße gefahren und habe mehr als 20 Menschen gerammt, darunter Kinder.

Die Ermittlungen liefen. Es sei nicht klar, ob die Amokfahrt einen terroristischen Hintergrund habe, es bestehe aber keine Gefahr mehr, betonte Thompson. Das Fahrzeug konnte sichergestellt werden. Augenzeugen berichteten von einem männlichen Fahrer. Die Polizei bestätigte das vorerst nicht, hat aber einen Verdächtigen in Gewahrsam genommen.

Laut Polizeikreisen könnte die Amokfahrt einen Zusammenhang mit einer anderen Straftat haben. Im Laufe des Montags gab es Hinweise darauf, dass der Verdächtige auf der Flucht war, als er in die Teilnehmer der Weihnachtsparade fuhr. Unklar blieb zunächst, ob die verdächtige Person mit der Polizei kooperiere, berichtete CNN.

Außerdem sind auch Schüsse gefallen, so die Polizei. Ein Beamter habe auf das Auto geschossen, um es zu stoppen. Dabei seien keine Passanten verletzt worden. Aus dem roten Tatfahrzeug wurde nicht geschossen.

Augenzeuge Angelito Tenorio berichtete gegenüber der Zeitung „Milwaukee Journal Sentinel“, wie das Auto „mit voller Geschwindigkeit über die Paradenstrecke raste“. „Und dann hörten wir einen lauten Knall und ohrenbetäubende Schreie von Menschen, die von dem Fahrzeug getroffen wurden“, sagte Tenorio der Zeitung. „Dann sahen wir, wie die Leute wegliefen oder weinend stehen blieben, und da waren Leute auf dem Boden, die aussahen, als wären sie von dem Fahrzeug getroffen worden.“

Viele Videos aus diversen Perspektiven

Viele Familien mit Kindern hatten die Parade besucht. Auf zunächst nicht zu verifizierenden Videoclips, die sich in sozialen Medien verbreiteten, waren chaotische Szenen zu sehen: Aus diversen Perspektiven wurde in verschiedenen Momentaufnahmen der SUV gefilmt, der in hohem Tempo erst an Teilnehmern der Parade vorbeirast, an anderer Stelle diverse Menschen in dem Straßenzug rammt und überfährt und schließlich Straßenabsperrungen durchbricht und davonrast. In einer Szene rast der Wagen nur knapp an einem auf der Straße tanzenden Kind vorbei.

Der Gouverneur von Wisconsin, Tony Evers, äußerte sich auf Twitter bestürzt und sprach von einer „sinnlosen Tat“. Präsident Joe Biden wurde über die Lage unterrichtet, das Weiße Haus beobachte die Situation.

Waukesha liegt rund eine Autostunde von der Stadt Kenosha entfernt, wo der 18-jährige Kyle R. nach tödlichen Schüssen bei einer Anti-Rassismus-Demonstration im Sommer 2020 am Freitag freigesprochen worden ist. Ob es Zusammenhänge gibt, war am Montagabend unklar.