Chiles radikale Kandidaten buhlen um die Mitte

Der Ultrakonservative José Antonio Kast und Gabriel Boric, der linke Ex-Studentenführer, haben sich für die Präsidentenstichwahl in vier Wochen qualifiziert. Nach dem ersten Wahlgang schlugen sie moderate Töne an.

Was die Umfragen seit Wochen vorausgesagt haben, ist eingetreten: In die Stichwahl um die chilenische Präsidentschaft am 19. Dezember ziehen ein Ultrakonservativer und ein Verbündeter der kommunistischen Partei ein. Seit Wochen läuten deshalb in und vor allem außerhalb von Chile die Alarmglocken. Drei Jahrzehnte gedeihlicher Entwicklung könnten von dem tiefen Spalt innerhalb der chilenischen Bevölkerung verschluckt werden.