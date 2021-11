Brit Awards werden künftig geschlechtsneutral verliehen

Statt einer besten weiblichen Künstlerin und eines besten männlichen Künstlers wird es jeweils nur noch eine einzige Kategorie geben.

Die Brit Awards sollen im kommenden Jahr nur noch in geschlechtsneutralen Kategorien vergeben werden. Statt einer besten weiblichen Künstlerin und eines besten männlichen Künstlers werde es jeweils nur noch eine einzige Kategorie geben, hieß es in einer Mitteilung auf der Brit-Award-Webseite am Montag.

Der Preis solle sich ausschließlich auf die Musik und das Werk der Ausgezeichneten beziehen, und nicht darauf, wie sie sich identifizierten oder wie andere sie sähen, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Show solle damit "so inklusiv und relevant wie möglich" sein.

Die Preisvergabe, bei der erstmals auch Preise in den Kategorien Alternative/Rock, Hip Hop/Grime/Rap, Dance Act und Pop/R'n'B vergeben werden, findet am 8. Februar 2022 statt. Die 1977 ins Leben gerufenen Brit Awards gelten neben den Grammys als wichtigste Musikpreise der Welt.

(APA/dpa)