Frankreichs Premierminister muss sich in Isolation begeben.

Frankreichs Premierminister Jean Castex ist nach Angaben seines Büros positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Agenda des Premiers werde "in den kommenden Tagen so angepasst, dass er seine Aktivitäten in Isolation fortsetzen" könne, teilte sein Büro der Nachrichtenagentur AFP am Montag mit. Castex war zuvor aus Brüssel nach Paris zurückgekehrt, wo er seinen Amtskollegen Alexander De Croo getroffen hatte.