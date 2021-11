Eine Gerichtsverhandlung sei "etwas Hoheitliches", so die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs. Der virtuelle Prozess könne nur eine Ausnahme sein. (Am Bild: Die Statue der Justitia im Justizpalast Wien)

Ein von Justizministerin Zadic in Begutachtung gegebener Entwurf für eine Zivilverfahrensnovelle wirft Fragen auf. Etwa jene, ob auch Zeugen und Parteien per Video einvernommen werden sollen.

Einige Skepsis und viele offene Fragen zum Einsatz der Videoverhandlung im Zivilverfahren zeigten sich Montagabend bei eine Webinar der Rechtsanwaltskammer. Ein von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) vorgelegter Entwurf sollte zurückgestellt werden, forderten die Rechtsanwälte zunächst einmal die Erprobung in einem Pilotprojekt. Für OGH-Präsidentin Elisabeth Lovrek kann der virtuelle Prozess nur die Ausnahme sein, denn ein Zivilverfahren "ist keine Online-Yogastunde".

Die Übernahme der in Zeiten der Corona-Lockdowns eingeführten Videoverhandlung ins Dauerrecht ist Teil des Entwurfs für eine Zivilverfahrensnovelle, die Zadic Ende Juli in Begutachtung gab. Darin ist zwar geregelt, dass die Zustimmung aller Verfahrensparteien weiterhin Voraussetzung bleiben soll. Aber viele Fragen blieben offen. So schon jene, ob auch Parteien- und Zeugeneinvernahmen - also die Beweisaufnahme - per Video möglich sein sollen.

Forderung nach „expliziter Klarstellung“ im Entwurf

Aus Sicht der Rechtsanwälte ist dies im Entwurf nicht ausgeschlossen, aus Sicht der Präsidentin des Obersten Gerichtshofes begrüßenswerter Weise allerdings schon. Das "leuchtet allerdings nicht aus dem Normtext", sondern geht aus den Gesetzesmaterialien hervor, erläuterte der Univ. Prof. Martin Spitzer (Institut für Zivil- und Zivilverfahrensrecht, WU Wien).

Hier sei eine explizite Klarstellung im Gesetz dringend geboten, waren sich alle mit ÖRAK-Präsident Rupert Wolff einig. "Man muss noch einiges verbessern am Entwurf", stellte er fest.

Das sieht auch Lovrek so - die ihre Haltung mit "Ja, aber..." zusammenfasste. Grundsätzlich ist sie dafür, dass "der virtuelle Prozess eher die Ausnahme bleiben soll und der echte Prozess der Regelfall". Denn eine Gerichtsverhandlung sei "etwas Hoheitliches" und "keine Yoga-Onlinestunde". Auf Zeugen und Parteien mache ein Gerichtssaal doch einen anderen Eindruck als eine Videokonferenz.

Wie erfüllt man die „unabdingbare Öffentlichkeit“?

Nicht enthalten ist im Entwurf etwa, dass der Richter bei der Videoverhandlung im Gerichtssaal sein muss - und nicht etwa im Homeoffice. Dies wäre durchaus geboten, waren sich alle einig. Schon, um die verfassungsrechtliche Vorgabe der Öffentlichkeit der Verhandlung zu erfüllen. Das sei ein "hart erkämpftes Privileg", das der Verhinderung einer "Geheimjustiz" diene - und könnte dadurch erfüllt werden, dass im Verhandlungssaal auch Zuseher anwesend sein können, erläuterte Lovrek. Im vorliegenden Entwurf sei keinerlei Handhabe enthalten, wie man die unabdingbare Öffentlichkeit herstellt, merkte Spitzer an.

Aus Sicht der OGH-Präsidentin eignet sich die Video-Variante nur für begrenzten Einsatz - etwa Gutachtenserörterungen. Bei Verfahren mit vielen Beteiligten bestünde per Video "Chaosgefahr". Vorstellbar wären für ÖRAK-Vizepräsident Bernhard Fink z.B. auch einvernehmliche Scheidungen per Videokonferenz.

„Sind technologisch nicht so super"

Ein großes Problem ist freilich die nötige technische Ausstattung - einerseits der Gerichte und andererseits der Rechtsanwälte. "Wir sind technologisch noch nicht so super, wie wir nach der Pandemie glauben", meinte Spitzer.

Nicht alle hätten die nötigen Internet-Bandbreiten, stellte die Rechtsanwältin Alma Steger, Vorsitzende des ÖRAK-Arbeitskreises IT und Digitalisierung, fest. Die in Lockdown-Zeiten sehr sinnvolle Videoverhandlung will sie zunächst in einem Pilotprojekt erprobt haben - und nicht, wie in einer "OP am offenen Herzen" jetzt einfach ins Dauerrecht stellen. Zu vieles sei offen und müsste dann erst während laufender Anwendung durch die Judikatur geklärt werden.

Offen sei nämlich auch noch, ob Videoverhandlungen nur für durch Rechtsanwälte vertretene Parteien zulässig sind - oder wie es sich für eine Partei auswirkt, wenn bei ihr mitten während der Verhandlung die Internetverbindung abbricht, merkte Fink an. Der ÖRAK-Vize drängte zudem auf strikte Wahrung des Datenschutzes. "Man darf keine Videos einer Gerichtsverhandlung im Internet finden, das gehört wirklich streng bestraft."

(APA)