In diesem Jahr geht der mit 10.000 Euro dotierte Fritz-Csoklich-Preis an die im Exil lebenden belarussischen Bürgerrechtlerinnen Swetlana Tichanowskaja, Veronika Zepkalo und die derzeit in Haft befindliche Maria Kolesnikowa für ihren unermüdlichen und mutigen Kampf gegen die Politik Lukaschenkos und die Oppositionsarbeit.

Der Preis erinnert an Fritz Csoklich

(* 1929–2009), er war von 1960 an über drei Jahrzehnte Chefredakteur der „Kleinen Zeitung“. Anlässlich seines 90. Geburtstages haben die Styria Media Group und die „Kleine Zeitung“ den Fritz-Csoklich-Demokratiepreis ins Leben gerufen.

Die für 22. November geplante Preisverleihung musste aufgrund des neuerlichen Lockdowns abgesagt werden. Tichanowskaja und Zepkalo waren aber in Wien und nahmen die Urkunde von Hubert Patterer ("Kleine Zeitung“, Doris Helmberger-Fleckl ("Furche“) und Rainer Nowak ("Die Presse“) entgegen.

Mehr dazu hier.