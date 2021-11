9513 Corona-Infektionen, 72 Tote in Österreich

Die Zahl der Corona-Toten in Österreich war zuletzt vor einem Jahr so hoch. (Archivbild)

Die Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 liegt heute bei 9513, gestern waren es noch 13.806. Die deutliche niedrigere Zahl könnte aber aus Problemen bei den Testungen am Vortag entstammen.

Am zweiten Tag des bundesweiten Lockdowns ist die Anzahl der Corona-Neuinfektionen niedriger als in der Vorwoche. Am Montag wurden noch 13.806 neue Fälle gezählt, in den vergangenen 24 Stunden wurden in Österreich 9513 Corona-Neuinfektionen gemeldet. 72 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind seit gestern verstorben - das ist die höchste Zahl seit Dezember letzten Jahres. Derzeit befinden sich 577 Corona-Patienten auf den Intensivstationen. Auch auf den Normalstationen bleibt die Anzahl der Covid-Fälle mit 2568 konstant hoch.



Grund für die niedrigeren Zahlen könnten die landesweit massiven Probleme bei PCR- und Antigentestungen sein, die bis Montagmittag herrschten. Der Betreiber einer Apotheke in Tirol berichtete der „Kronenzeitung“, dass das System „Österreich testet" bereits seit den Morgenstunden „fast gar nicht“ funktioniert hätte. Bei der Hotline der Plattform teilte ein Mitarbeiter der „Krone" wenig später mit, dass es „derzeit einen Totalausfall gibt“, der bis Mittag behoben sein sollte.

Von dem Ausfall am Montag waren Apotheken in ganz Österreich betroffen, sowie die Teststraßen in Oberösterreich, Burgenland, Kärnten und der Steiermark. Am frühen Nachmittag wurde schließlich mitgeteilt, dass das System nach und nach wieder anlaufe. Seitdem funktionieren die PCR-Testungen wieder wie gehabt, eine Korrektur der Zahlen kann aber nicht ausgeschlossen werden.

In den einzelnen Bundesländern ist Oberösterreich mit 2517 gemeldeten Corona-Fällen an der Spitze der landesweiten Neuinfektionen. In Niederösterreich sind 1638 Fälle dazugekommen, in Tirol 1385, in der Steiermark 1152 und in Salzburg 865. In Wien gibt es 663 Neuinfektionen und in Vorarlberg 644. Die wenigsten Neuinfektionen sind in Kärnten mit 462 und im Burgenland mit 187 verzeichnet worden.

Währenddessen steigt die Anzahl der Impfungen gegen Covid-19 langsam an. Mit 22. November wurden insgesamt 13.031.440 Impfdosen verabreicht, davon haben 1.281.490 Menschen eine dritte Dosis erhalten. In den letzten sieben Tagen allein wurden 673.693, das sind durchschnittlich 96.242 Impfdosen pro Tag. Ein Großteil davon verfällt auf die dritte Vakzinierung.

5.902.879 Menschen haben ein aktives Impfzertifikat, das sind 66,08 Prozent der Gesamtbevölkerung sowie 74,71 Prozent der impfbaren Bevölkerung. 6.243.100 Menschen haben zumindest eine Impfung bekommen. Das entspricht 69,89 Prozent der Gesamtbevölkerung sowie 79,01 Prozent der impfbaren Bevölkerung. Die Impfbereitschaft nimmt mit zunehmendem Alter zu. Während in der Altersgruppe 65 bis 74 Jahre 85,62 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, sind es zwischen 25 und 34 Jahren nur 64,79 Prozent. Ab einer Durchimpfungsrate von insgesamt rund 70 Prozent, sollte es laut Experten kaum noch Durchbrüche geben.

