Der Tankstoff

(c) REUTERS (Ivan Alvarado)

Als weißes Gold wird Lithium - hier ein Abbau in Argentinien inzwischen oft bezeichnet.

Lithium ist für den Ausbau der Elektromobilität unerlässlich. Denn ohne das weiße Alkalimetall können die notwendigen Batterien nicht gebaut werden.

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte im Jahr 1991. Damals brachte der japanische Elektronikkonzern Sony für eine seiner Video-8-Kameras einen neuen Akkumulator auf den Markt. Die aufladbare Batterie war klein und hatte dennoch eine Kapazität von 1200 Milli-Amperestunden. Die Energiedichte war damit mehr als doppelt so hoch wie bei den zu dieser Zeit üblichen Nickel-Cadmium-Akkus. Zudem waren die Akkus der neuen Technologie unempfindlich gegen den sogenannten Memory-Effekt. Anders als bei ihren Vorgängern kam es also nicht zu einem Kapazitätsverlust, wenn sie häufig nur teilentladen wurden. Aufgrund dieser technischen Vorteile war schnell klar, dass der Lithium-Ionen-Akku sich am Markt bald durchsetzen würde.