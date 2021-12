Fluch und Segen unter der Erde

Früher galten Bergbau und die Suche nach Rohstoffen als Sinnbild des Fortschritts und steigenden Wohlstands. Heute steht der Abbau von Rohmaterialen für die Zerstörung der Natur, für Ausbeutung und Leid. Dabei entscheiden gerade Rohstoffe, ob die Energiewende gelingt.

Gerade einmal 0,6 Gramm Zinn sind in einem Smartphone, und dennoch sorgt der Abbau des wertvollen Metalls weltweit für Empörung. Umweltschützer prangern den Tagbau in Indonesien an. Dort, auf den sogenannten "Zinninseln" Bangka und Belitung, werden Regenwälder in Kraterlandschaften verwandelt. Auch am Meeresboden wird Zinn abgebaut, ohne Rücksicht auf Korallenriffe und Tierwelt. Die Bilder aus den Abbaustätten sind trostlos. Indonesien besitzt nach China die größten Vorkommen. Gemeinsam sind die beiden Länder für 50 Prozent der weltweiten Zinn-Produktion verantwortlich. Benötigte man das Metall früher vor allem für Konservendosen, wird es heute als Lötzinn auf Leiterplatten verwendet. Während Umweltschützer die Zerstörung kostbarer Regenwälder kritisieren, warnen Ärzte vor den Gefahren der aufgelassenen Zinnminen. Die Lacken dort dienen als ideale Brutstätte der Malariamücke. Seit Bergbau betrieben wird, sei auch die Zahl der Malariainfektionen dramatisch angestiegen, berichten Ärzte.