Siemens Energy baut Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk in Brasilien

Das gesamte Projektvolumen liege bei rund einer Milliarde Euro.

Der deutsche Energiespezialist Siemens Energy hat in Brasilien einen Kraftwerksauftrag an Land gezogen. Der Konzern errichte in Porto do Acu im Bundesstaat Rio de Janeiro ein Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk mit einer Leistung von 1,7 Gigawatt, teilte Siemens Energy am Dienstag mit. Auftraggeber sei die Projektgesellschaft Gas Natural Acu (GNA).

Das Kraftwerk werde gemeinsam mit dem Konsortialpartner Andrade Gutierrez gebaut, der die Bauarbeiten, die Infrastruktur und die Montage übernehme. Das Projektvolumen für die mit Flüssiggas (LNG) betriebene Anlage liege bei rund einer Milliarde Euro. Auf Siemens Energy entfallen dabei etwa drei Viertel der Summe, sagte ein Insider.

Siemens Energy hat an dem Standort bereits eine ähnliche Anlage gebaut. Mit einer Leistung von zusammen drei Gigawatt können die Kraftwerke den Angaben zufolge rund 14 Millionen Haushalte mit Strom versorgen.

