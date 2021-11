Sachsen ist nicht Salzburg

Mit Salzburg begeisterte er in Liga und Europa, in Leipzig erlebt er hingegen zu viele Flops: US-Coach Jesse Marsch steht unter Druck. In Brügge muss heute gewonnen werden.

Brügge. Es sind zwei Vereine, ein global im Sport engagierter Konzern – und doch ganz unterschiedliche Auftritte, die die beiden RB-Fußballklubs aus Salzburg und Leipzig in dieser Saison auf den Rasen liefern. Österreichs Serienmeister war nach vier Spieltagen der Champions League und dem Spiel in Lille auf Kurs in Richtung Aufstieg ins Achtelfinale. Dass in der Bundesliga der Weg zum Titel ausschließlich nur über diesen Klub führt, ist für den Tabellenführer der Bundesliga selbstverständlich.

Leipzig ist hingegen unter Trainer Jesse Marsch in der deutschen Bundesliga kein Titelanwärter mehr, nach zwölf Runden gar nur Siebenter. Und in der „Königsklasse“ ist das Aus längst besiegelt.