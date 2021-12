Der Kampf um die oberen vier Prozent

Der Markt für Private Banking in Österreich ist hart umkämpft – die Anbieter unterbieten sich bei den Preisen, einige geben auf, andere fusionieren. Um zu überleben, müssen sie neue Kunden gewinnen. Eine Vermessung des Marktes.

Falls man immer schon wissen wollte, wo Millionäre ihr Geld anlegen: Viele vertrauen es Privatbanken an. Man kann sie sich wie exklusive Boutiquen der Vermögensverwaltung vorstellen. Sie legen viel Wert auf ihren Ruf, sind diskret und passen ihr Service an die Bedürfnisse ihrer Kunden an. Doch wie genau sieht die Marktsituation aus? Welche Banken konkurrieren miteinander, was unterscheidet sie? Wer sind ihre Kunden und welche Konditionen können sie sich erwarten? Die „Presse“ hat die Informationen ausgearbeitet und gibt einen Überblick über dieses Nischensegment.