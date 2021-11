Waffenlager bei Rechtsextremen in der Normandie gefunden

Zwei 25-Jährige versuchten einer Zollkontrolle zu entkommen und befinden sich nun in Polizeigewahrsam. Die Männer sammelten auch Neonazi-Propaganda.

Ein umfangreiches Waffenlager und Neonazi-Propaganda sind bei zwei Mitgliedern der rechtsextremen Szene in der Normandie im Norden Frankreichs gefunden worden. Die beiden 25-Jährigen hätten vergeblich versucht, einer Zollkontrolle zu entkommen, hieß es am Dienstag aus Justizkreisen. Die Männer befänden sich derzeit in Polizeigewahrsam. Einer der beiden sei Soldat. Hinweise auf geplante Anschläge seien nicht gefunden worden.

Zu den 130 Waffen zählten etwa Sturmgewehre, Maschinenpistolen und Pumpguns. Nach Angaben aus Ermittlerkreisen fanden sich etwa 200 Kilo Munition, Gegenstände mit Hakenkreuzen, Neonazi-Abzeichen und Schriften.

Zoll-Auto gerammt

Die beiden Männer hatten am vergangenen Wochenende ein Zoll-Auto gerammt, um einer Kontrolle zu entkommen. Sie wurden jedoch kurz darauf in Gewahrsam genommen.

Bei Durchsuchungen stießen die Sicherheitskräfte auf das Waffenlager in einer Hütte, die dem Großvater eines der beiden jungen Männer gehört. Der französische Geheimdienst hatte die beiden Männer wegen ihrer Nähe zur rechtsextremen Szene beobachtet.

(APA/AFP)