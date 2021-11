Zurück auf Europas Golfbühne mit geschärften Sinnen

Lukas Nemecz startet in Südafrika in seine zweite Saison in Europas höchster Turnierserie. Aus dem glücklosen Versuch 2016 hat der Steirer, 32, gelernt, fühlt sich mit gewachsenem Selbstvertrauen und „lesenden“ Füßen gerüstet.

Johannesburg. Lukas Nemecz ist zurück auf Europas größter Golfbühne. Fast sechs Jahre nach seinem ersten Versuch hat der Steirer über die zweitklassige Challenge Tour als dritter Österreicher neben Bernd Wiesberger und Matthias Schwab die Spielberechtigung für die höchste Kategorie erlangt und schlägt am Donnerstag (ab 13 Uhr, live Sky) beim Saisonauftakt in Südafrika ab. Die Vorzeichen sind diesmal ganz andere als 2016, ist der 32-Jährige überzeugt. Weniger weil die Turnierserie mit neuem Branding als DP World Tour firmiert, sondern weil er sich als anderen, besseren Golfer sieht: „Ich bin älter und erfahrener und definitiv viel besser gewappnet.“