Kärntner Transportunternehmen in Konkurs

Über das Transportunternehmen "Tiefling Josef Transport" ist am Dienstag ein Konkursverfahren am Landgericht Klagenfurt eröffnet worden. Laut einer Aussendung des Kreditschutzverbands von 1870 vom selben Tag stehen 1,9 Millionen Euro Passiva 546.000 Euro Aktiva gegenüber. 25 Dienstnehmende sowie rund 80 Gläubiger sind betroffen. Das Unternehmen in der dritten Generation war hauptsächlich im Bereich der regionalen Holz- und Mülltransporte tätig. Es soll nicht fortgeführt werden.

Laut Schuldnerangaben bilanzierte das Unternehmen in den vergangenen Jahren mit geringen Verlusten, bedingt durch einen relativ alten Fuhrpark mit hohem Instandhaltungsaufwand, hohen Kosten und äußerst knapp kalkulierten Transportpreisen. Diese haben sich in den Jahren 2020 und 2021 durch die Covid-19-Pandemie dramatisch erhöht, da es zu massiven Auftragsrückgängen gekommen sei.

