Hochsaison für den geimpften Abfahrtsläufer

Die Speed-Saison beginnt für Vincent Kriechmayr und Co. mit einem mitunter vorentscheidenden „Übersee-Sixpack“. Wie steht es um die ÖSV-Stars, ihre Rivalen – und die Impfbereitschaft im Skitross?

Lake Louise/Wien. Skirennsport steht in Lake Louise nicht an erster Stelle. Das sagen sie hier auch ganz unverblümt, der Speed-Auftakt im Weltcup dient nur dazu, um im Gespräch zu bleiben, vor allem in Europa. Denn während auf der Südseite des Whitehorn Mountain die flotte, aber vergleichsweise unspektakuläre Weltcupstrecke hinunter zum Trans-Canada Highway führt, schätzen die Kanadier die schattigen, steilen Back Bowls auf der Hinterseite, ein leicht zu erreichendes Freeride-Paradies.